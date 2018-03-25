Pioli sceglie chi portare a Moena, favoriti Gori e Sottil. La situazione Castrovilli, Venuti e Diakhate...

Il Corriere Fiorentino parla dei giovani viola. Quali potranno fare il salto in prima squadra? Pioli vede le partite di campionato dei giovani e spesso ne parla con Bigica. Nelle prossime settimane de...

Il Corriere Fiorentino parla dei giovani viola. Quali potranno fare il salto in prima squadra? Pioli vede le partite di campionato dei giovani e spesso ne parla con Bigica. Nelle prossime settimane deciderà chi portare a Moena. Tra i favoriti ci sono Gori e Sottil. Inoltre Pioli potrà osservare da vicino Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 arrivato dal Partizan Belgrado, che si allenerà con la squadra fino a fine anno. Saranno aggregati alla prima squadra anche i prestiti Castrovilli e Venuti. Attenzione poi a: Diakhate, Meli, Cerofonili e Ranieri.