UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF
Lakti e Meli, due punti di forza della Primavera viola delle ultime due stagioni vanno a fare esperienza. Per entrambi è la prima esperienza fra i professionisti.Di seguito il comunicato ufficiale pub...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 22:11
Lakti e Meli, due punti di forza della Primavera viola delle ultime due stagioni vanno a fare esperienza. Per entrambi è la prima esperienza fra i professionisti.
Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato su Violachannel:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Meli (classe 2000) ed Erald Lakti (classe 2000) all’ A.S. Gubbio 1910