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UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF

Lakti e Meli, due punti di forza della Primavera viola delle ultime due stagioni vanno a fare esperienza. Per entrambi è la prima esperienza fra i professionisti.Di seguito il comunicato ufficiale pub...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 22:11
UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF -
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Lakti e Meli, due punti di forza della Primavera viola delle ultime due stagioni vanno a fare esperienza. Per entrambi è la prima esperienza fra i professionisti.
Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato su Violachannel:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Meli (classe 2000) ed Erald Lakti (classe 2000) all’ A.S. Gubbio 1910

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