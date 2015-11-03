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Notizie Lakti Fiorentina

Schira: "La Fiorentina cede a titolo definitivo il prodotto delle giovanili Lakti al Lecco"

08 luglio 2021 13:51

Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf

19 maggio 2020 16:27

Bogdani esalta Lakti: "Ha tutte le qualità per arrivare a giocare in Serie A"

26 aprile 2020 22:07

Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"

24 gennaio 2020 09:50

UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF

01 agosto 2019 22:11

Lakti: "Colgo l'occasione per fare un invito a tutti i tifosi per venire a sostenerci domani, per noi è molto importante…"

04 aprile 2019 22:03

Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."

23 febbraio 2019 22:50

Lakti: "Campionato difficile ma siamo terzi. Che emozione il mio gol alla Juve. Il primo giorno in viola..."

06 dicembre 2018 11:45

Fiorentina avanti contro la Juventus dopo 9 minuti. A segno Lakti

26 marzo 2018 15:01

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