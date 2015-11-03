Notizie Lakti Fiorentina

Schira: "La Fiorentina cede a titolo definitivo il prodotto delle giovanili Lakti al Lecco"
08 luglio 2021 13:51
Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf
19 maggio 2020 16:27
Bogdani esalta Lakti: "Ha tutte le qualità per arrivare a giocare in Serie A"
26 aprile 2020 22:07
Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"
24 gennaio 2020 09:50
UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF
01 agosto 2019 22:11
Lakti: "Colgo l'occasione per fare un invito a tutti i tifosi per venire a sostenerci domani, per noi è molto importante…"
04 aprile 2019 22:03
Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."
23 febbraio 2019 22:50
Lakti: "Campionato difficile ma siamo terzi. Che emozione il mio gol alla Juve. Il primo giorno in viola..."
06 dicembre 2018 11:45
Fiorentina avanti contro la Juventus dopo 9 minuti. A segno Lakti
26 marzo 2018 15:01
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