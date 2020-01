Il centrocampista ex capitano della Fiorentina primavera, Erald Lakti, ha rilasciato un intervista a La Nazione sul connazionale Marash Kumbulla del Verona e su Dusan Vlahovic: “La Fiorentina? La vedo molto bene, Iachini ha la grinta giusta, come Bigica. Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Mentre Kumbulla non mi aspettavo che sarebbe diventato così forte in poco tempo. Ha personalità in campo e paura di nessuno”.