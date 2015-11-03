Notizie Lanazione Fiorentina

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La Nazione, il difensore Igor della Spal potrebbe arrivare alla Fiorentina. La formula...

26 gennaio 2020 16:57

Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"

24 gennaio 2020 09:50

La Nazione, ecco i 15 milioni per Duncan del Sassuolo. Pradè da lunedì sarà a Milano

24 gennaio 2020 09:21

Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal

13 gennaio 2020 10:17

La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa

06 gennaio 2020 21:41

La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola

29 novembre 2019 11:06

La Nazione, tre tifosi della Fiorentina sono stati denunciati e identificati dalla Digos

15 settembre 2019 13:57

La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere

31 agosto 2019 10:18

Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"

24 luglio 2019 11:04

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