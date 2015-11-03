Notizie Lanazione Fiorentina

La Nazione, il difensore Igor della Spal potrebbe arrivare alla Fiorentina. La formula...
26 gennaio 2020 16:57
Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"
24 gennaio 2020 09:50
La Nazione, ecco i 15 milioni per Duncan del Sassuolo. Pradè da lunedì sarà a Milano
24 gennaio 2020 09:21
Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal
13 gennaio 2020 10:17
La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa
06 gennaio 2020 21:41
La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola
29 novembre 2019 11:06
La Nazione, tre tifosi della Fiorentina sono stati denunciati e identificati dalla Digos
15 settembre 2019 13:57
La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere
31 agosto 2019 10:18
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