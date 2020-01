Secondo La Gazzetta dello Sport, il Pordenone attende solamente l’ok della Fiorentina per il prestito del difensore Luca Ranieri. Mentre La Nazione scrive che oggi sarà ufficializzato il trasferimento del centrocampista Bryan Dabo alla Spal e per Valentin Eysseric si sta muovendo qualcosa in Francia. Per Pedro, il quotidiano riporta le trattative tra il giocatore e il Gremio, forte della proposta già molto importante del Flamengo.