Notizie Dabo Fiorentina

Dabo rivela: "Quando Pioli si dimise ci chiudemmo in una stanza per convincerlo a restare"
12 giugno 2025 11:29
Dabo rivela: "La sera prima di morire avevamo chiesto ad Astori a chi dare i soldi in caso di morte"
21 febbraio 2022 21:16
Dabo: "La mia Firenze non è razzista, poteva succedere ovunque. I responsabili vanno puniti"
05 ottobre 2021 22:45
Dabo esulta e denuncia: "E pensare che Pradè non voleva più Saponara e Duncan alla Fiorentina"
18 settembre 2021 20:12
Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"
19 marzo 2021 17:10
Benevento, Dabo sarà squalificato nella sfida con la Fiorentina
06 marzo 2021 17:09
Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina
20 novembre 2020 21:38
Visite mediche e firma sul contratto per Gentile, il giovane 2003 arrivato in cambio di Dabo
14 settembre 2020 16:03
TMW, Dabo lascerà la Fiorentina, andrà al Benevento a titolo definitivo. Chiusura vicina
08 settembre 2020 18:06
Gazzetta, Dabo andrà al Benevento, fumata bianca attesa oggi. Alla Fiorentina arriverà Gentile
05 settembre 2020 12:55
Dabo al Benevento, Gentile alla Fiorentina.
01 settembre 2020 00:29
Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...
19 agosto 2020 12:26
Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita
14 giugno 2020 10:24
Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?
06 maggio 2020 20:30
Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal
05 maggio 2020 10:35
Dabo: "Negli 6 mesi alla Fiorentina mi hanno fatto allenare da solo. Non ho fatto casino perché..."
16 gennaio 2020 16:15
Semplici su Dabo: "Ha una gran voglia di rendersi utile. Gli manca il campo, domani gioca.."
14 gennaio 2020 14:13
Dabo: "Voglio ringraziare tutti i tifosi viola per avermi aiutato a passare gli ultimi sei mesi difficili"
13 gennaio 2020 14:32
Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal
13 gennaio 2020 10:17
TMW, Dabo è già a Ferrara, sta ultimando le visite mediche con la Spal ma sarà a disposizione da lunedì
11 gennaio 2020 15:16
TMW, Dabo in partenza: sarà sfida tra Spal e diversi club francesi per averlo
08 gennaio 2020 11:37
Spal, in arrivo Dabo dalla viola e Bonifazi dal Torino, obiettivo che sfuma per la Fiorentina
08 gennaio 2020 11:29
Pedullà: "Ranieri andrà a giocare in prestito. Mentre Pedro preferisce approdare al Flamengo che al Gremio"
07 gennaio 2020 19:55
Nazione, Dabo in uscita dalla Fiorentina: si avvicina verso il prestito alla Spal
31 dicembre 2019 11:48
Gazzetta, la Spal blinda Petagna. Al club ferrarese piace il centrocampista viola Dabo
30 dicembre 2019 12:49
Non mancano le richieste per Dabo. Il centrocampista francese è nel mirino della Spal
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Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare
26 dicembre 2019 15:13
Dabo vicino alla cessione, potrebbe accasarsi al Gent nella prima divisione belga
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Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola
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Pedullà, nel mirino del Lecce c'è Saponara. La Fiorentina ha proposto anche Dabo ai giallorossi
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Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare
17 dicembre 2019 13:47
Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?
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La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...
13 novembre 2019 10:40
Milenkovic acciacciato durante la rifinitura al Franchi, ma domani dovrebbe giocare. Pedro...
05 ottobre 2019 15:07
Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp
28 agosto 2019 12:05
Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa
14 agosto 2019 10:59
Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter
08 agosto 2019 12:35
Indiscrezione Labaroviola: Dabo lascia casa a... Boateng. Vicinissimo il passaggio del francese in Ligue 1. Il ghanese andrà a stare...
01 agosto 2019 18:41
Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima
20 luglio 2019 00:34
Se ne andranno via tutti, Dabo vuole restare, per Simeone si aspetta la grande offerta
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CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...
03 luglio 2019 10:29
Rivoluzione centrocampo, ecco chi partirà. Si tratta per Skhiri, De Paul, Mandragora e Bertolacci
17 giugno 2019 12:37
Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella
21 maggio 2019 20:23
Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"
03 aprile 2019 23:53
"Murelli è venuto piangendo alla mia porta dopo la morte di Davide. Per Chiesa era..."
19 marzo 2019 11:56
Dabo: "Qui sto bene anche se gioco poco, quando entro cerco di dare sempre il massimo"
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HABEMUS LAFONT, DABO QUANTA LEGNA. ENNESIMO “X”. PEZZELLA: SPERIAMO IN BENE...
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"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."
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Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...
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La Nazione, dopo Fabregas il Monaco ci prova per Dabo in prestito
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Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
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Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo
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Pioli non vede più Dabo, andrà via in caso di arrivo di un centrocampista. Il suo sostituto...
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Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"
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Capolavoro Dabo! Parte da centrocampo e da fuori area scarica a filo palo. 3-1 viola!
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Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."
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Dabo: "Mi imporrò qui a Firenze, anche se vorrei giocare di più. Di Astori ricordo che..."
01 dicembre 2018 12:15
I soliti cambi inutili di Pioli. A cosa serve mettere Dabo a 4 minuti dalla fine?
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Dabo: "Sono pronto a fare il regista. Voglio aiutare i compagni. L'attesa di Firenze per la Juve.."
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A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?
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Due posti liberi a centrocampo, tre uomini a contendersela. Veretout sicuro, e può esserci una sorpresa...
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Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi
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(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola
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Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan
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Lafont: “Darò tutto per questa maglia, voglio crescere insieme alla squadra. Sono in un grande club”
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Dabo suona la carica: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina in questa stagione"
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(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram
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Dabo: "Firenze, per andare in Europa League abbiamo bisogno di te. Abbiamo più motivazioni del Cagliari"
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Centrocampo della Fiorentina secondo per reti fatte. Un tesoro da 17 gol da conservare
11 maggio 2018 10:45
Corsa all'Europa League, Pioli cala l'asso Dabo: una montagna di muscoli per il sogno Fiorentina
09 maggio 2018 12:27
Parisi sulla "colonia francese": "Veretout top, Dabo crescerà ancora. Eysseric? Lo confermerei perché ha talento"
07 maggio 2018 17:16
Dabo, l'uomo della provvidenza. Il gol decisivo e l'urlo "alla Tardelli"...
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“BRYANSTORMING” DABO, MUSCOLI E IDEE PER AGGANCIARE L'EUROPA. L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI
06 maggio 2018 23:48
Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova!
06 maggio 2018 16:24
Badelj forza i tempi ed è pronto al rientro. Già in campo contro il Napoli?
23 aprile 2018 09:57
Fiorentina in dieci dopo appena mezz'ora, Irrati mostra il secondo giallo a Dabo
21 aprile 2018 18:18
Dabo, il nuovo acquisto viola sta conquistando Firenze, tra campo e simpatia
14 aprile 2018 12:42
Dabo: “Pioli grande cuore. Qui tutti parlano con tutti, al di là della lingua"
06 aprile 2018 10:35
Dabo, la sorpresa del turnover: alla prima occasione giganteggia e convince. Adesso...
04 aprile 2018 10:18
Sconcerti: "Sono stanco di prendere gente come Dabo, la Fiorentina ormai è una squadra modesta"
02 marzo 2018 12:33
Probabile formazione: difesa a tre con due punte in avanti. Dabo, Hugo e Falcinelli titolari
25 febbraio 2018 09:30
Dabo non è un regista: titolare contro il Chievo, ma Pioli deve scegliere Veretout come vice Badelj
22 febbraio 2018 17:01
Monti: "Simeone mi piace, ma fino ad ora ha segnato troppo poco. Su Dabo..."
22 febbraio 2018 14:19
Dabo, ecco la tua occasione: contro il Chievo da vice Badelj. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo...
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Falcinelli e Dabo si candidano per la maglia da titolare a Bergamo. Simeone e Benassi in panchina?
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E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...
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Possibile esordio da titolare per Dabo e Falcinelli a Bergamo nel prossimo turno
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Dabo convince subito, titolare a Bologna? Il primo indiziato per lasciargli il posto...
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Ousmane Dabo: "Bryan ha qualità e tanta corsa, può fare bene alla Fiorentina"
02 febbraio 2018 12:27
Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere"
02 febbraio 2018 11:30
Dabo: "Quando la Fiorentina mi ha chiamato non ho avuto esitazioni, voglio impormi come mediano"
01 febbraio 2018 14:10
Bryan Dabo si presenta ai tifosi viola: indosserà la maglia numero 14
30 gennaio 2018 18:57
Quantità, qualità e duttilità al servizio di Pioli: alla scoperta di Bryan Dabo, il nuovo centrocampista viola
30 gennaio 2018 18:37
La prima giornata fiorentina di Dabo: dopo l'arrivo in aeroporto, sotto con le visite mediche
30 gennaio 2018 18:02
Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."
30 gennaio 2018 17:46
Dabo è a Firenze: "Fiorentina club storico, sono molto felice. Voglio scendere subito in campo"
30 gennaio 2018 13:41
Gazzetta: Dabo è viola, al Saint-Etienne vanno 3 milioni. I dettagli dell'accordo...
30 gennaio 2018 12:21
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