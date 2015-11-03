Labaro Viola

Notizie Dabo Fiorentina

Dabo rivela: "Quando Pioli si dimise ci chiudemmo in una stanza per convincerlo a restare"

12 giugno 2025 11:29

Dabo rivela: "La sera prima di morire avevamo chiesto ad Astori a chi dare i soldi in caso di morte"

21 febbraio 2022 21:16

Dabo: "La mia Firenze non è razzista, poteva succedere ovunque. I responsabili vanno puniti"

05 ottobre 2021 22:45

Dabo esulta e denuncia: "E pensare che Pradè non voleva più Saponara e Duncan alla Fiorentina"

18 settembre 2021 20:12

Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"

19 marzo 2021 17:10

Benevento, Dabo sarà squalificato nella sfida con la Fiorentina

06 marzo 2021 17:09

Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina

20 novembre 2020 21:38

Visite mediche e firma sul contratto per Gentile, il giovane 2003 arrivato in cambio di Dabo

14 settembre 2020 16:03

TMW, Dabo lascerà la Fiorentina, andrà al Benevento a titolo definitivo. Chiusura vicina

08 settembre 2020 18:06

Gazzetta, Dabo andrà al Benevento, fumata bianca attesa oggi. Alla Fiorentina arriverà Gentile

05 settembre 2020 12:55

Dabo al Benevento, Gentile alla Fiorentina.

01 settembre 2020 00:29

Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...

19 agosto 2020 12:26

Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita

14 giugno 2020 10:24

Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?

06 maggio 2020 20:30

Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal

05 maggio 2020 10:35

Dabo: "Negli 6 mesi alla Fiorentina mi hanno fatto allenare da solo. Non ho fatto casino perché..."

16 gennaio 2020 16:15

Semplici su Dabo: "Ha una gran voglia di rendersi utile. Gli manca il campo, domani gioca.."

14 gennaio 2020 14:13

Dabo: "Voglio ringraziare tutti i tifosi viola per avermi aiutato a passare gli ultimi sei mesi difficili"

13 gennaio 2020 14:32

Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal

13 gennaio 2020 10:17

TMW, Dabo è già a Ferrara, sta ultimando le visite mediche con la Spal ma sarà a disposizione da lunedì

11 gennaio 2020 15:16

TMW, Dabo in partenza: sarà sfida tra Spal e diversi club francesi per averlo

08 gennaio 2020 11:37

Spal, in arrivo Dabo dalla viola e Bonifazi dal Torino, obiettivo che sfuma per la Fiorentina

08 gennaio 2020 11:29

Pedullà: "Ranieri andrà a giocare in prestito. Mentre Pedro preferisce approdare al Flamengo che al Gremio"

07 gennaio 2020 19:55

Nazione, Dabo in uscita dalla Fiorentina: si avvicina verso il prestito alla Spal

31 dicembre 2019 11:48

Gazzetta, la Spal blinda Petagna. Al club ferrarese piace il centrocampista viola Dabo

30 dicembre 2019 12:49

Non mancano le richieste per Dabo. Il centrocampista francese è nel mirino della Spal

28 dicembre 2019 14:39

Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare

26 dicembre 2019 15:13

Dabo vicino alla cessione, potrebbe accasarsi al Gent nella prima divisione belga

26 dicembre 2019 12:38

Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola

25 dicembre 2019 00:35

Pedullà, nel mirino del Lecce c'è Saponara. La Fiorentina ha proposto anche Dabo ai giallorossi

25 dicembre 2019 00:07

Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare

17 dicembre 2019 13:47

Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?

14 novembre 2019 14:12

La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...

13 novembre 2019 10:40

Milenkovic acciacciato durante la rifinitura al Franchi, ma domani dovrebbe giocare. Pedro...

05 ottobre 2019 15:07

Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp

28 agosto 2019 12:05

Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa

14 agosto 2019 10:59

Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter

08 agosto 2019 12:35

Indiscrezione Labaroviola: Dabo lascia casa a... Boateng. Vicinissimo il passaggio del francese in Ligue 1. Il ghanese andrà a stare...

01 agosto 2019 18:41

Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima

20 luglio 2019 00:34

Se ne andranno via tutti, Dabo vuole restare, per Simeone si aspetta la grande offerta

14 luglio 2019 12:42

CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...

03 luglio 2019 10:29

Rivoluzione centrocampo, ecco chi partirà. Si tratta per Skhiri, De Paul, Mandragora e Bertolacci

17 giugno 2019 12:37

Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella

21 maggio 2019 20:23

Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"

03 aprile 2019 23:53

"Murelli è venuto piangendo alla mia porta dopo la morte di Davide. Per Chiesa era..."

19 marzo 2019 11:56

Dabo: "Qui sto bene anche se gioco poco, quando entro cerco di dare sempre il massimo"

20 febbraio 2019 19:25

HABEMUS LAFONT, DABO QUANTA LEGNA. ENNESIMO “X”. PEZZELLA: SPERIAMO IN BENE...

10 febbraio 2019 02:16

"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."

28 gennaio 2019 14:33

Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...

17 gennaio 2019 22:56

La Nazione, dopo Fabregas il Monaco ci prova per Dabo in prestito

16 gennaio 2019 22:38

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo

07 gennaio 2019 08:44

Pioli non vede più Dabo, andrà via in caso di arrivo di un centrocampista. Il suo sostituto...

04 gennaio 2019 14:12

Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"

22 dicembre 2018 14:31

Capolavoro Dabo! Parte da centrocampo e da fuori area scarica a filo palo. 3-1 viola!

16 dicembre 2018 16:19

Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."

08 dicembre 2018 14:48

Dabo: "Mi imporrò qui a Firenze, anche se vorrei giocare di più. Di Astori ricordo che..."

01 dicembre 2018 12:15

I soliti cambi inutili di Pioli. A cosa serve mettere Dabo a 4 minuti dalla fine?

26 novembre 2018 11:10

Dabo: "Sono pronto a fare il regista. Voglio aiutare i compagni. L'attesa di Firenze per la Juve.."

14 novembre 2018 18:07

A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?

04 ottobre 2018 09:51

Due posti liberi a centrocampo, tre uomini a contendersela. Veretout sicuro, e può esserci una sorpresa...

04 ottobre 2018 09:32

Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi

28 settembre 2018 15:34

Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...

24 agosto 2018 17:35

Gazzetta, ad Arezzo non convince Norgaard al centro. Con il Chievo parte Dabo? Gerson che personalità...

23 agosto 2018 09:06

(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola

24 luglio 2018 09:47

Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan

20 luglio 2018 12:33

Dabo: "Felicissimo di un nuovo francese in squadra come Lafont. Speriamo di fare meglio dello scorso anno"

05 luglio 2018 16:51

Lafont: “Darò tutto per questa maglia, voglio crescere insieme alla squadra. Sono in un grande club”

02 luglio 2018 20:01

Dabo suona la carica: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina in questa stagione"

21 giugno 2018 09:28

(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram

21 maggio 2018 17:04

Dabo: "Firenze, per andare in Europa League abbiamo bisogno di te. Abbiamo più motivazioni del Cagliari"

11 maggio 2018 14:45

Centrocampo della Fiorentina secondo per reti fatte. Un tesoro da 17 gol da conservare

11 maggio 2018 10:45

Corsa all'Europa League, Pioli cala l'asso Dabo: una montagna di muscoli per il sogno Fiorentina

09 maggio 2018 12:27

Parisi sulla "colonia francese": "Veretout top, Dabo crescerà ancora. Eysseric? Lo confermerei perché ha talento"

07 maggio 2018 17:16

Dabo, l'uomo della provvidenza. Il gol decisivo e l'urlo "alla Tardelli"...

07 maggio 2018 09:55

“BRYANSTORMING” DABO, MUSCOLI E IDEE PER AGGANCIARE L'EUROPA. L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI

06 maggio 2018 23:48

Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova!

06 maggio 2018 16:24

Badelj forza i tempi ed è pronto al rientro. Già in campo contro il Napoli?

23 aprile 2018 09:57

Fiorentina in dieci dopo appena mezz'ora, Irrati mostra il secondo giallo a Dabo

21 aprile 2018 18:18

Dabo, il nuovo acquisto viola sta conquistando Firenze, tra campo e simpatia

14 aprile 2018 12:42

Dabo: “Pioli grande cuore. Qui tutti parlano con tutti, al di là della lingua"

06 aprile 2018 10:35

Dabo, la sorpresa del turnover: alla prima occasione giganteggia e convince. Adesso...

04 aprile 2018 10:18

Sconcerti: "Sono stanco di prendere gente come Dabo, la Fiorentina ormai è una squadra modesta"

02 marzo 2018 12:33

Probabile formazione: difesa a tre con due punte in avanti. Dabo, Hugo e Falcinelli titolari

25 febbraio 2018 09:30

Dabo non è un regista: titolare contro il Chievo, ma Pioli deve scegliere Veretout come vice Badelj

22 febbraio 2018 17:01

Monti: "Simeone mi piace, ma fino ad ora ha segnato troppo poco. Su Dabo..."

22 febbraio 2018 14:19

Dabo, ecco la tua occasione: contro il Chievo da vice Badelj. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo...

21 febbraio 2018 11:40

Falcinelli e Dabo si candidano per la maglia da titolare a Bergamo. Simeone e Benassi in panchina?

16 febbraio 2018 10:35

E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...

14 febbraio 2018 09:55

Possibile esordio da titolare per Dabo e Falcinelli a Bergamo nel prossimo turno

12 febbraio 2018 10:36

Dabo convince subito, titolare a Bologna? Il primo indiziato per lasciargli il posto...

03 febbraio 2018 10:16

Ousmane Dabo: "Bryan ha qualità e tanta corsa, può fare bene alla Fiorentina"

02 febbraio 2018 12:27

Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere"

02 febbraio 2018 11:30

Dabo: "Quando la Fiorentina mi ha chiamato non ho avuto esitazioni, voglio impormi come mediano"

01 febbraio 2018 14:10

Bryan Dabo si presenta ai tifosi viola: indosserà la maglia numero 14

30 gennaio 2018 18:57

Quantità, qualità e duttilità al servizio di Pioli: alla scoperta di Bryan Dabo, il nuovo centrocampista viola

30 gennaio 2018 18:37

La prima giornata fiorentina di Dabo: dopo l'arrivo in aeroporto, sotto con le visite mediche

30 gennaio 2018 18:02

Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."

30 gennaio 2018 17:46

Dabo è a Firenze: "Fiorentina club storico, sono molto felice. Voglio scendere subito in campo"

30 gennaio 2018 13:41

Gazzetta: Dabo è viola, al Saint-Etienne vanno 3 milioni. I dettagli dell'accordo...

30 gennaio 2018 12:21

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