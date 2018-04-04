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Dabo, la sorpresa del turnover: alla prima occasione giganteggia e convince. Adesso...

Su La Repubblica un articolo dedicato alla partita di Bryan Dabo, la prima da titolare per il centrocampista arrivato a gennaio dal Saint-Etienne. Una scelta che ha lasciato qualcuno sorpreso. Fisicit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 10:18
Dabo, la sorpresa del turnover: alla prima occasione giganteggia e convince. Adesso... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dabo
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Su La Repubblica un articolo dedicato alla partita di Bryan Dabo, la prima da titolare per il centrocampista arrivato a gennaio dal Saint-Etienne. Una scelta che ha lasciato qualcuno sorpreso. Fisicità in fase di interdizione e centimetri utili sui calci piazzati. Azzeccata dunque la scelta di inserire Dabo insieme a Benassi e Veretout. Certo, magari non ha i piedi e qualità di Milan Badelj, ma Pioli ha fatto bene ad affidarsi alla sostanza del francese nella sfida di ieri. Il suo lavoro in mezzo al campo è stato fondamentale. La Fiorentina ha sfruttato il predominio in quel settore anche grazie a lui. Caratteristiche che non ha nessun altro centrocampista viola e alle quali Pioli potrà ricorrere per cercare di sopperire ad un’assenza, quella di Badelj, che per adesso è stata gestita senza troppi errori.

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