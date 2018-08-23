Gazzetta, ad Arezzo non convince Norgaard al centro. Con il Chievo parte Dabo? Gerson che personalità...

Day after Arezzo-Fiorentina ed analisi a tutto tondo oggi sulle pagine rosee de La Gazzetta Dello Sport, la squadra viola ha superato per 1-2 i padroni di casa ma i dubbi a centrocampo non sono poco....

Day after Arezzo-Fiorentina ed analisi a tutto tondo oggi sulle pagine rosee de La Gazzetta Dello Sport, la squadra viola ha superato per 1-2 i padroni di casa ma i dubbi a centrocampo non sono poco. Non ha convinto il danese Norgaard che mai durante il match ha provato una ficcante verticalizzazione ma si è limitato a semplici passaggi laterali. Ecco perchè, vista la squalifica di Veretout, potrebbe partire Dabo contro il Chievo in mezzo al campo ma questi giorni per Pioli saranno decisivi. Bene invece Gerson che ha mostrato un'ottima personalità e corsa, sperando che dai suoi piedi possano arrivare anche qualche goal in più...