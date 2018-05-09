Corsa all'Europa League, Pioli cala l'asso Dabo: una montagna di muscoli per il sogno Fiorentina

L'edizione odierna di Stadio si focalizza sul prospetto di Bryan Dabo. Il francese ha avuto un impatto importante sulla Fiorentina e, se si eccettua il rosso rimediato contro il Sassuolo, raramente si...

L'edizione odierna di Stadio si focalizza sul prospetto di Bryan Dabo. Il francese ha avuto un impatto importante sulla Fiorentina e, se si eccettua il rosso rimediato contro il Sassuolo, raramente si è fatto trovare impreparato. Una montagna di muscoli e dinamismo che, in questo frenetico finale alla rincorsa dell'Europa, potrà tornare estremamente utile a Pioli. Bryan intanto è già uno tra i più vivaci nello spogliatoio e sta imparando in fretta l'italiano. Il suo ingaggio oggi non rappresenta un problema (circa 500mila euro netti) e, se continuerà così, verrà probabilmente ritoccato verso l'alto quanto prima.