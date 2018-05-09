Mercafir a Castello: ok, il prezzo è giusto. Ecco il futuro dell'area, il nuovo stadio della Fiorentina...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul futuro del nuovo stadio viola, ponendo particolare attenzione alla vicenda dello spostamento di Mercafir a Castello, per liberare l'area di Novoli, destinata...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul futuro del nuovo stadio viola, ponendo particolare attenzione alla vicenda dello spostamento di Mercafir a Castello, per liberare l'area di Novoli, destinata ad occupare il nuovo complesso viola. Dopo aver rilevato (entro una decina di giorni, ndr) i terreni dell'area di Castello da Unipol per 75 milioni di euro, la Toscana Aeroporti terrà manterrà a sé solo la porzione necessaria per lo sviluppo dell'aeroporto: il resto - come riporta il quotidiano - verrà messo in commercio al prezzo d'acquisto.

Un discorso a parte - poi - dovrà essere intavolato per le vendite a soggetti pubblici. Il Comune di Firenze, in questo senso, dovrà acquistare 15 ettari per spostare la Mercafir a Castello e liberare l'area di Novoli per il nuovo stadio della Fiorentina. Per farlo, sarà indispensabile una perizia del Tribunale. Il Comune, in questo senso, ha già fatto sapere che porterà in giunta l'adozione della delibera di recisione del piano attuativo di Castello nel giro di pochi giorni. Il futuro dell'area, per le parti restanti, si frazionerà tra commerciale, uffici, servizi generici e turistici.