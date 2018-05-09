Labaro Viola

Mercafir a Castello: ok, il prezzo è giusto. Ecco il futuro dell'area, il nuovo stadio della Fiorentina...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul futuro del nuovo stadio viola, ponendo particolare attenzione alla vicenda dello spostamento di Mercafir a Castello, per liberare l'area di Novoli, destinata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 12:41
Mercafir a Castello: ok, il prezzo è giusto. Ecco il futuro dell'area, il nuovo stadio della Fiorentina... -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Mercafir
Castello
Condividi

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul futuro del nuovo stadio viola, ponendo particolare attenzione alla vicenda dello spostamento di Mercafir a Castello, per liberare l'area di Novoli, destinata ad occupare il nuovo complesso viola. Dopo aver rilevato (entro una decina di giorni, ndr) i terreni dell'area di Castello da Unipol per 75 milioni di euro,  la Toscana Aeroporti terrà manterrà a sé solo la porzione necessaria per lo  sviluppo dell'aeroporto: il resto - come riporta il quotidiano - verrà messo in commercio al prezzo d'acquisto.

Un discorso a parte - poi - dovrà essere intavolato per  le vendite a soggetti pubblici. Il Comune di Firenze, in questo senso,  dovrà acquistare 15 ettari per spostare la Mercafir a Castello e liberare l'area di Novoli per il nuovo stadio della Fiorentina. Per farlo, sarà indispensabile una perizia del Tribunale. Il Comune, in questo senso, ha già fatto sapere che  porterà in giunta l'adozione della delibera di recisione del piano attuativo di Castello nel giro di pochi giorni. Il futuro dell'area, per le parti restanti, si frazionerà tra commerciale, uffici, servizi generici e turistici.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok