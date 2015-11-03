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Notizie Castello Fiorentina

Franchi, due strade per evitare il trasloco fuori provincia: Castellani o Castello. Spunta ipotesi stadio provvisorio

20 aprile 2023 09:48

Barone boccia l’ipotesi Castello: “Un’altra Mercafir. Non paghiamo l’ampliamento”

31 marzo 2023 09:55

Fiorentina alla Scuola Marescialli di Castello? La pista di atletica non può essere spostata

30 marzo 2023 20:39

La Regione pensa ad un trasloco alla Scuola Marescialli, ma servono 10-20 milioni per sistemarlo 

30 marzo 2023 09:57

Repubblica, nel 2023 inizieranno i lavori al Franchi. No di Empoli, la Fiorentina si sposta a Castello?

19 dicembre 2022 11:59

Tuttosport, Commisso? Pazienza finita. Il nuovo stadio sarà fuori città: ipotesi Castello, Campi o Bagno a Ripoli

24 maggio 2020 12:32

Lady Radio, per il nuovo stadio torna prepotentemente in pista l'ipotesi Castello

04 ottobre 2019 12:00

Altro passo verso lo stadio della Fiorentina, il Comune libera la zona dove si trasferirà la Mercafir

07 novembre 2018 15:46

Venduti i terreni di Castello: si avvicinano il trasferimento della Mercafir e il nuovo stadio

02 giugno 2018 10:53

Mercafir a Castello: ok, il prezzo è giusto. Ecco il futuro dell'area, il nuovo stadio della Fiorentina...

09 maggio 2018 12:41

Castello: non preoccupa ricorso Unipol. Ad un passo la firma con Toscana Aeroporti

25 marzo 2018 14:33

Si sblocca l'area Castello, Toscana Aeroporti acquista da Unipol, stadio ancora più vicino

27 febbraio 2018 08:44

Nardella: "Stadio, ancora poche settimane per la variante di Castello. Vedo la volontà della Fiorentina, i tifosi..."

23 gennaio 2018 16:16

Nardella: "Avanti spediti per la costruzione del nuovo stadio grazie alla variante a Castello"

14 dicembre 2017 15:55

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