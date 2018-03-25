Castello: non preoccupa ricorso Unipol. Ad un passo la firma con Toscana Aeroporti

Nella La Nazione stamani in edicola si tratta la vicenda relativa ad Unipol e Toscana Aeroporti per l'acquisizione dell’area Castello, snodo fondamentale per spostare la Mercafir e sbloccare definitiv...

Nella La Nazione stamani in edicola si tratta la vicenda relativa ad Unipol e Toscana Aeroporti per l'acquisizione dell’area Castello, snodo fondamentale per spostare la Mercafir e sbloccare definitivamente la costruzione della cittadella viola. Secondo quello riportato dal quotidiano la trattativa prosegue e siamo alle battute finali. Le due parti hanno la ferma intenzione di chiudere. I ricorsi da parte del colosso assicurativo non sarebbero per ostacolare la cessione, ma un atto dovuto, presentato a tutela degli interessi del gruppo. Al momento in cui le due società chiuderanno la trattativa, i ricorsi ancora pendenti saranno ritirati e la situazione sarà definitivamente sbloccata.