La Regione pensa ad un trasloco alla Scuola Marescialli, ma servono 10-20 milioni per sistemarlo 

Il pollice verso di Renzi è il pollice invece sempre su di Eugenio Giani, che a sua volta continua a dirsi fiducioso che da Bruxelles possa arrivare il via libera definitivo al Governo e da questo la costruzione del nuovo stadio Franchi con i fondi del Pnrr: e se così sarà, il presidente della Regione Toscana, è convinto che la “Scuola Marescialli” a Castello sia la soluzione ideale per tenere la Fiorentina a Firenze, portando la capienza da 7.000 a 27.000 posti e aggiungendo tutte le infrastrutture interne ed esterne necessarie per le licenze. Costi stimati: da 10 a 20 milioni. Da individuare chi li sosterrebbe, ma di sicuro non sarebbe la Fiorentina per il discorso di cui sopra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

