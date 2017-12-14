Nardella: "Avanti spediti per la costruzione del nuovo stadio grazie alla variante a Castello"

“Tra le novità di oggi in Giunta c’è la delibera che dà l’ok alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS, ndr) per il nuovo stadio, un passo in avanti molto concreto ed importante che a questo punto c...

“Tra le novità di oggi in Giunta c’è la delibera che dà l’ok alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS, ndr) per il nuovo stadio, un passo in avanti molto concreto ed importante che a questo punto ci consente di portare in Giunta l’adozione della variante urbanistica dell’area di Castello. Cosa significa? Il dimezzamento dei volumi a costruire e il dislocamento dei mercati generali, in modo da liberare l’attuale area Mercafir e quindi proseguire speditamente per la costruzione del nuovo stadio di Firenze”. Lo ha detto il Sindaco di Firenze Dario Nardella intervenuto per il pranzo di Natale al Teatro della Pergola offerto dall’Enoteca Pinchiorri agli anziani ospiti di Montedomini. Il progetto di ACF Fiorentina, infatti, va ad insistere nell’attuale area dei mercati generali di Firenze (Mercafir) che devono essere ricollocati".

Fonte: Ilsitodifirenze.it.