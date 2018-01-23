Nardella: "Stadio, ancora poche settimane per la variante di Castello. Vedo la volontà della Fiorentina, i tifosi..."

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Lady Radio della questione stadio: "porteremo in fondo velocemente la variante di Castello che poi serve per la Mercafir, è questione di settimane. Se...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Lady Radio della questione stadio: "porteremo in fondo velocemente la variante di Castello che poi serve per la Mercafir, è questione di settimane. Se vedo la volontà viola? Sì, non ho visto mai segnali di cedimento, ma i tifosi fiorentini sanno come vanno le cose. Questo è un meccanismo a doppia chiave, ognuno deve fare la sua parte. Noi dobbiamo fare la variante urbanistica e la Fiorentina deve fare il progetto definitivo".