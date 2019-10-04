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Lady Radio, per il nuovo stadio torna prepotentemente in pista l'ipotesi Castello

Grande notizia raccolta da Lady Radio. Per il nuovo stadio della Fiorentina il presidente Commisso sarebbe tornato a prendere in considerazione l’idea di costruire lo stadio nell’area di Castello. A f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 12:00
Lady Radio, per il nuovo stadio torna prepotentemente in pista l'ipotesi Castello - Foto nuovo stadio
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Grande notizia raccolta da Lady Radio. Per il nuovo stadio della Fiorentina il presidente Commisso sarebbe tornato a prendere in considerazione l’idea di costruire lo stadio nell’area di Castello. A facilitare l’ipotesi sarebbe la firma del preliminare dell’acquisto del terreno di Castello fatta nel giugno dello scorso anno tra la proprietà Unipol e Toscana Aeroporti che ha acquistato 123 ettari. Da quest’area potrebbero essere ricavati quei trenta ettari utili a costruire lo stadio con molte attività connesse.

A rallentare la scelta di Castello fino ad ora era stata l’inchiesta che aveva di fatto posto sotto sequestro l’intera area. Completato l’iter giudiziario, l’area è stata dissequestrata e quindi sul mercato. Da qui l’interesse per Rocco Commisso che ha sempre sostenuto la scelta di una proprietà completa dello stadio, quindi terreno incluso. Tutto ciò velocizzerebbe i tempi della nuova casa della Fiorentina, a maggior ragione con la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Peretola che, come noto, sarà parallela all’autostrada. Entro Natale gli sviluppi

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