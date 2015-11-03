Notizie Nuovo Stadio Fiorentina Fiorentina

Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni
31 ottobre 2023 11:18
Campo di Marte in arrivo il delirio, stadio, tramvia, parcheggi, tunnel. I cittadini sono nel panico
23 novembre 2022 12:56
Frecciata di Nardella alla Fiorentina: "Barone chiede risposte sullo stadio? Non si sono mai interessati"
19 novembre 2022 12:51
Nardella: "Sullo stadio abbiamo avanti spediti. Ancora nessun incontro con Fiorentina e sovrintendente"
05 novembre 2022 13:55
Nardella: "Ristruttureremo il Franchi da soli, vogliamo fare un restyling unico al mondo"
18 gennaio 2021 14:10
Pucci a Radio Bruno: "Commisso non prenda le critiche sul personale. I fiorentini sono soliti criticare"
19 novembre 2020 22:11
Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”
29 settembre 2020 14:17
Gli ingegneri: "Per ripartire Firenze ha bisogno di stadio, alta velocità, terza corsia e aeroporto"
06 luglio 2020 13:15
Nardella si esalta per il GP di Firenze di F1 a Scarperia, ma allora perchè Campi non è Firenze?
22 giugno 2020 00:29
Flachi: "E' stato brutto vedere Joe Barone con il megafono. Gliela faranno pagare"
21 giugno 2020 23:23
Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"
16 giugno 2020 17:14
Barone: "Per colpa della Mercafir ci hanno fatto perdere un anno. I tifosi non vanno presi in giro"
16 giugno 2020 17:04
Barone: "Stadio al Ridolfi o alla Cascine? Non so chi mette in giro queste notizie"
13 giugno 2020 15:28
Ulivieri: "Se Commisso fa lo stadio fuori Firenze, divento tifosi dei gobbi. Sarebbe uno scempio"
09 giugno 2020 13:11
Pierguidi: "Firenze ha bisogno di un nuovo Franchi, si può fare area commercio e parcheggi interrati"
01 giugno 2020 13:47
Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli
28 maggio 2020 22:15
I tifosi si mobilitano sui social: nasce la pagina Facebook in favore dello stadio a Campi
26 maggio 2020 12:57
Cecchi: "E' assurdo che il Franchi abbia più vincoli architettonici di San Siro"
25 maggio 2020 16:02
Pucci: "I tifosi sono stanchi di essere presi in giro. Se Commisso lascia qualcuno dovrà renderne conto"
25 maggio 2020 15:40
Bucchioni: "Stadio fuori Firenze? Chi se ne frega. Il restyling è solo fumo negli occhi dei tifosi"
24 maggio 2020 17:06
Lo stadio di San Siro può essere abbattuto, la Soprintendenza: "Non ha interesse culturale"
21 maggio 2020 17:56
Bucchioni: "Fiorentina su Belotti? Fake news. Restlyng Franchi? No serve l'area commerciale"
20 maggio 2020 15:17
Commisso: "Si potrebbe fare lo stadio a Campi. I costi e le opzioni sono giuste, incontro positivo"
14 febbraio 2020 11:47
Fossi: "Andiamo avanti per lo stadio a Campi. La tavola è apparecchiata e Commisso la conosce bene"
14 febbraio 2020 11:29
Commisso: "Senza stadio non si può crescere e i tifosi si stancheranno. Ma magari mi stanco prima io"
14 febbraio 2020 11:17
Commisso: "Ci sono zero possibilità di fare lo stadio alla Mercafir e di ristrutturare il Franchi"
14 febbraio 2020 11:07
Commisso: "I problemi della Mercafir non sono i 22 milioni, vi spiego..."
05 febbraio 2020 11:52
Commisso: "Voglio fare lo stadio. Deve essere di proprietà, bisogna fare veloce e con costi ragionevoli"
18 gennaio 2020 12:58
Commisso: "Stadio? Si va avanti sperando che la politica ci aiuti, il problema in Italia..."
09 gennaio 2020 12:39
Commisso potrebbe star prendendo tempo sul nuovo stadio per avere uno sconto del 20% sull'area
08 gennaio 2020 11:24
Nardella entusiasta: "Abbiamo compiuto oggi un passo importante per il nuovo stadio a Firenze"
25 novembre 2019 17:05
Salvini a La Nazione: "Dopo il centro sportivo, Nardella rischia di farsi portare via pure lo stadio"
08 novembre 2019 14:27
Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"
07 novembre 2019 16:34
Nuovo stadio entro gennaio la valutazione e l'asta, Commisso vuole spendere 6 milioni al massimo
05 novembre 2019 11:30
Mercarfir, i quattro anni possono essere rispettati. Ma Commisso pagherà i terreni 20 milioni?
31 ottobre 2019 11:10
Stadio alla Mercafir, nuovo passo avanti. Esclusa la valutazione ambientale strategica
30 ottobre 2019 12:23
Commisso: "Se non facciamo lo stadio non tornerò a Firenze. Se si fanno le cose giuste possiamo fare fast"
28 ottobre 2019 11:45
Commisso: "Voglio giocare nel nuovo stadio entro settembre 2023, a Chiesa ho detto..."
25 ottobre 2019 20:58
Il sindaco Nardella sullo stadio: "Incontrerò a breve Commisso, stiamo andando avanti molto determinati"
21 ottobre 2019 18:39
Barone: "Contento per come sta lavorando il Comune. Aggiorno continuamente Rocco"
19 ottobre 2019 14:34
La Fiorentina ha scelto ufficialmente l'area Mercafir! I viola parteciperanno alla task force col comune
19 ottobre 2019 14:24
Non solo lo stadio, pronte tante strutture. Da un mega parcheggio, alla stazione, ecco tutte le novità
16 ottobre 2019 12:31
I grossisti della Mercafir perplessi: "Per spostare il mercato non bastano cinque anni”
16 ottobre 2019 12:25
(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola
15 ottobre 2019 12:16
Futuro da decidere per lo stadio Franchi, ecco che attività potrebbe ospitare
15 ottobre 2019 11:49
Nuovo stadio, c'è la svolta. Si può fare alla Mercafir, il comune ha messo l'area in vendita
14 ottobre 2019 15:00
Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree
14 ottobre 2019 13:45
Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio
14 ottobre 2019 11:39
La più grande problematica di un eventuale nuovo stadio a Campi Bisenzio
12 ottobre 2019 14:18
Comunicato stampa da Campi: "Nardella smetta di comportarsi da grande capo"
12 ottobre 2019 13:29
Campi Bisenzio vuole strappare il nuovo stadio. L'opera sarebbe pronta in soli tre anni
11 ottobre 2019 13:41
"Commisso deciderà entro ottobre dove fare lo stadio. Lo vuole velocemente e non baderà a spese"
11 ottobre 2019 13:32
Esclusiva Bucchioni: 'A gennaio il tesoretto da 30 milioni, sullo stadio Commisso ha gli stessi problemi dei DV’
09 ottobre 2019 14:13
Lady Radio, per il nuovo stadio torna prepotentemente in pista l'ipotesi Castello
04 ottobre 2019 12:00
Centro Sportivo, Commisso acquisterà il terreno a Bagno a Ripoli entro la fine del mese
30 settembre 2019 12:39
Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso"
24 settembre 2019 11:22
Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone
24 settembre 2019 11:15
Nardella: "Il nuovo stadio si può fare entro quattro anni e mezzo. La variante è già fatta"
23 settembre 2019 16:08
Stadio, ecco il piano per non traslocare a campi. Commisso lo vorrebbe a Firenze, il motivo...
23 settembre 2019 12:18
"Ipotesi stadio a Campi è molto concreta. Le areee ci sono e siamo a disposizione"
22 settembre 2019 18:27
"Lo stadio nuovo della Fiorentina sarà pronto in cinque anni. Non possiamo deludere Commisso"
19 settembre 2019 11:57
Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini
16 settembre 2019 13:08
Sindaco Campi: "Qui si può fare lo stadio della Fiorentina. Abbiamo già il percorso urbanistico"
10 settembre 2019 16:02
Copertura, spazi commerciali e parcheggio interrato, ecco come potrebbe essere il nuovo Franchi
03 luglio 2019 12:46
Commisso: “Investiremo sul Franchi, dobbiamo ristrutturarlo. Ho l'obiettivo di..."
21 giugno 2019 11:44
Nuovo stadio? No, la Fiorentina studia il restyling del Franchi. Ecco come diventerà
14 giugno 2019 13:40
Nuovo stadio, Commisso lo vuole pronto in pochissimo tempo. La capienza sarà superiore ai 40mila
07 giugno 2019 12:29
Corriere Sport, nuovo stadio? No, grazie. Commisso prepara una ristrutturazione dello stadio Franchi
06 giugno 2019 13:09
Stadio, conti in rosso previsti. Il punto della strategia sullo stadio e sulla rosa
19 aprile 2019 12:28
"Sì" alla nuova pista dell' Aeroporto di Peretola da Roma. Il nuovo stadio è più vicino
16 aprile 2019 14:51
IL NUOVO STADIO SI FARA', LA FIORENTINA ENTRO MAGGIO FORNIRA' LE INTEGRAZIONI AL PROGETTO
08 aprile 2019 21:45
UNIPOL riccore al TAR contro il comune di Firenze. Progetto stadio in forte pericolo?
08 febbraio 2019 11:02
Nardella sicuro: "Il nuovo stadio verrà fatto. Ecco quando sarà pronto..."
24 gennaio 2019 12:05
Nardella: "Il termine del 31/12 non è definitivo. Ecco per quando sarà pronto il nuovo stadio"
20 dicembre 2018 11:14
Il M5S affossa il piano per la nuova pista di Peretola. Salta anche il progetto stadio?
13 dicembre 2018 10:19
Nardella: "Accelerazione della Fiorentina sul progetto stadio. Società assente? Vi dico..."
05 dicembre 2018 10:33
Ultimo ok per la Mercafir e la Fiorentina inizia con i carotaggi nell'area
08 novembre 2018 09:11
LA FIORENTINA NON HA PIU' SCUSE, LO STADIO NON DIPENDE PIU' DA MERCAFIR E AEROPORTO
07 novembre 2018 19:24
Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...
26 ottobre 2018 09:15
Nardella annuncia: "Ho parlato con la famiglia Della Valle. Sono ottimista per lo stadio"
25 ottobre 2018 14:18
Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve"
08 ottobre 2018 11:30
A breve si saprà se verrà costruito il nuovo stadio. Progetto entro il 31/12 o salta tutto
27 giugno 2018 08:46
Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"
13 giugno 2018 08:54
Architetto fiorentino per il nuovo stadio in Albania: “A Firenze parlano, qui in due anni…”
04 maggio 2018 10:16
Nuovo stadio, fondi italiani e stranieri fanno sul serio. Diego prende in mano la questione...
05 aprile 2018 10:12
Nuovo stadio, i tempi si allungano: il motivo. E poi, chi pagherà i terreni?
28 marzo 2018 10:54
Si sblocca l'area Castello, Toscana Aeroporti acquista da Unipol, stadio ancora più vicino
27 febbraio 2018 08:44
Stadio alla Mercafir, nuovi passi avanti ad aprile i primi "si". Unipol unico ostacolo
13 febbraio 2018 10:31
Cognigni a La Gazzetta Dello Sport: "Vogliamo giocare la prima partita al nuovo stadio nel 2021. Il Milan..."
29 dicembre 2017 08:54
Corriere Fiorentino: Stadio, dopo Natale meeting tra Comune e Fiorentina. Il rinvio…
20 dicembre 2017 08:44
Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."
16 dicembre 2017 16:22
Nardella: "La data per il nuovo stadio resta quella del 2021, ma dipende dall'aeroporto"
16 ottobre 2017 18:47
Archivio