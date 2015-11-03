Notizie Nuovo Stadio Fiorentina Fiorentina

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Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni

31 ottobre 2023 11:18

Campo di Marte in arrivo il delirio, stadio, tramvia, parcheggi, tunnel. I cittadini sono nel panico

23 novembre 2022 12:56

Frecciata di Nardella alla Fiorentina: "Barone chiede risposte sullo stadio? Non si sono mai interessati"

19 novembre 2022 12:51

Nardella: "Sullo stadio abbiamo avanti spediti. Ancora nessun incontro con Fiorentina e sovrintendente"

05 novembre 2022 13:55

Nardella: "Ristruttureremo il Franchi da soli, vogliamo fare un restyling unico al mondo"

18 gennaio 2021 14:10

Pucci a Radio Bruno: "Commisso non prenda le critiche sul personale. I fiorentini sono soliti criticare"

19 novembre 2020 22:11

Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”

29 settembre 2020 14:17

Gli ingegneri: "Per ripartire Firenze ha bisogno di stadio, alta velocità, terza corsia e aeroporto"

06 luglio 2020 13:15

Nardella si esalta per il GP di Firenze di F1 a Scarperia, ma allora perchè Campi non è Firenze?

22 giugno 2020 00:29

Flachi: "E' stato brutto vedere Joe Barone con il megafono. Gliela faranno pagare"

21 giugno 2020 23:23

Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"

16 giugno 2020 17:14

Barone: "Per colpa della Mercafir ci hanno fatto perdere un anno. I tifosi non vanno presi in giro"

16 giugno 2020 17:04

Barone: "Stadio al Ridolfi o alla Cascine? Non so chi mette in giro queste notizie"

13 giugno 2020 15:28

Ulivieri: "Se Commisso fa lo stadio fuori Firenze, divento tifosi dei gobbi. Sarebbe uno scempio"

09 giugno 2020 13:11

Pierguidi: "Firenze ha bisogno di un nuovo Franchi, si può fare area commercio e parcheggi interrati"

01 giugno 2020 13:47

Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli

28 maggio 2020 22:15

I tifosi si mobilitano sui social: nasce la pagina Facebook in favore dello stadio a Campi

26 maggio 2020 12:57

Cecchi: "E' assurdo che il Franchi abbia più vincoli architettonici di San Siro"

25 maggio 2020 16:02

Pucci: "I tifosi sono stanchi di essere presi in giro. Se Commisso lascia qualcuno dovrà renderne conto"

25 maggio 2020 15:40

Bucchioni: "Stadio fuori Firenze? Chi se ne frega. Il restyling è solo fumo negli occhi dei tifosi"

24 maggio 2020 17:06

Lo stadio di San Siro può essere abbattuto, la Soprintendenza: "Non ha interesse culturale"

21 maggio 2020 17:56

Bucchioni: "Fiorentina su Belotti? Fake news. Restlyng Franchi? No serve l'area commerciale"

20 maggio 2020 15:17

Commisso: "Si potrebbe fare lo stadio a Campi. I costi e le opzioni sono giuste, incontro positivo"

14 febbraio 2020 11:47

Fossi: "Andiamo avanti per lo stadio a Campi. La tavola è apparecchiata e Commisso la conosce bene"

14 febbraio 2020 11:29

Commisso: "Senza stadio non si può crescere e i tifosi si stancheranno. Ma magari mi stanco prima io"

14 febbraio 2020 11:17

Commisso: "Ci sono zero possibilità di fare lo stadio alla Mercafir e di ristrutturare il Franchi"

14 febbraio 2020 11:07

Commisso: "I problemi della Mercafir non sono i 22 milioni, vi spiego..."

05 febbraio 2020 11:52

Commisso: "Voglio fare lo stadio. Deve essere di proprietà, bisogna fare veloce e con costi ragionevoli"

18 gennaio 2020 12:58

Commisso: "Stadio? Si va avanti sperando che la politica ci aiuti, il problema in Italia..."

09 gennaio 2020 12:39

Commisso potrebbe star prendendo tempo sul nuovo stadio per avere uno sconto del 20% sull'area

08 gennaio 2020 11:24

Nardella entusiasta: "Abbiamo compiuto oggi un passo importante per il nuovo stadio a Firenze"

25 novembre 2019 17:05

Salvini a La Nazione: "Dopo il centro sportivo, Nardella rischia di farsi portare via pure lo stadio"

08 novembre 2019 14:27

Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"

07 novembre 2019 16:34

Nuovo stadio entro gennaio la valutazione e l'asta, Commisso vuole spendere 6 milioni al massimo

05 novembre 2019 11:30

Mercarfir, i quattro anni possono essere rispettati. Ma Commisso pagherà i terreni 20 milioni?

31 ottobre 2019 11:10

Stadio alla Mercafir, nuovo passo avanti. Esclusa la valutazione ambientale strategica

30 ottobre 2019 12:23

Commisso: "Se non facciamo lo stadio non tornerò a Firenze. Se si fanno le cose giuste possiamo fare fast"

28 ottobre 2019 11:45

Commisso: "Voglio giocare nel nuovo stadio entro settembre 2023, a Chiesa ho detto..."

25 ottobre 2019 20:58

Il sindaco Nardella sullo stadio: "Incontrerò a breve Commisso, stiamo andando avanti molto determinati"

21 ottobre 2019 18:39

Barone: "Contento per come sta lavorando il Comune. Aggiorno continuamente Rocco"

19 ottobre 2019 14:34

La Fiorentina ha scelto ufficialmente l'area Mercafir! I viola parteciperanno alla task force col comune

19 ottobre 2019 14:24

Non solo lo stadio, pronte tante strutture. Da un mega parcheggio, alla stazione, ecco tutte le novità

16 ottobre 2019 12:31

I grossisti della Mercafir perplessi: "Per spostare il mercato non bastano cinque anni”

16 ottobre 2019 12:25

(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

15 ottobre 2019 12:16

Futuro da decidere per lo stadio Franchi, ecco che attività potrebbe ospitare

15 ottobre 2019 11:49

Nuovo stadio, c'è la svolta. Si può fare alla Mercafir, il comune ha messo l'area in vendita

14 ottobre 2019 15:00

Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree

14 ottobre 2019 13:45

Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio

14 ottobre 2019 11:39

La più grande problematica di un eventuale nuovo stadio a Campi Bisenzio

12 ottobre 2019 14:18

Comunicato stampa da Campi: "Nardella smetta di comportarsi da grande capo"

12 ottobre 2019 13:29

Campi Bisenzio vuole strappare il nuovo stadio. L'opera sarebbe pronta in soli tre anni

11 ottobre 2019 13:41

"Commisso deciderà entro ottobre dove fare lo stadio. Lo vuole velocemente e non baderà a spese"

11 ottobre 2019 13:32

Esclusiva Bucchioni: 'A gennaio il tesoretto da 30 milioni, sullo stadio Commisso ha gli stessi problemi dei DV’

09 ottobre 2019 14:13

Lady Radio, per il nuovo stadio torna prepotentemente in pista l'ipotesi Castello

04 ottobre 2019 12:00

Centro Sportivo, Commisso acquisterà il terreno a Bagno a Ripoli entro la fine del mese

30 settembre 2019 12:39

Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso"

24 settembre 2019 11:22

Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone

24 settembre 2019 11:15

Nardella: "Il nuovo stadio si può fare entro quattro anni e mezzo. La variante è già fatta"

23 settembre 2019 16:08

Stadio, ecco il piano per non traslocare a campi. Commisso lo vorrebbe a Firenze, il motivo...

23 settembre 2019 12:18

"Ipotesi stadio a Campi è molto concreta. Le areee ci sono e siamo a disposizione"

22 settembre 2019 18:27

"Lo stadio nuovo della Fiorentina sarà pronto in cinque anni. Non possiamo deludere Commisso"

19 settembre 2019 11:57

Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini

16 settembre 2019 13:08

Sindaco Campi: "Qui si può fare lo stadio della Fiorentina. Abbiamo già il percorso urbanistico"

10 settembre 2019 16:02

Copertura, spazi commerciali e parcheggio interrato, ecco come potrebbe essere il nuovo Franchi

03 luglio 2019 12:46

Commisso: “Investiremo sul Franchi, dobbiamo ristrutturarlo. Ho l'obiettivo di..."

21 giugno 2019 11:44

Nuovo stadio? No, la Fiorentina studia il restyling del Franchi. Ecco come diventerà

14 giugno 2019 13:40

Nuovo stadio, Commisso lo vuole pronto in pochissimo tempo. La capienza sarà superiore ai 40mila

07 giugno 2019 12:29

Corriere Sport, nuovo stadio? No, grazie. Commisso prepara una ristrutturazione dello stadio Franchi

06 giugno 2019 13:09

Stadio, conti in rosso previsti. Il punto della strategia sullo stadio e sulla rosa

19 aprile 2019 12:28

"Sì" alla nuova pista dell' Aeroporto di Peretola da Roma. Il nuovo stadio è più vicino

16 aprile 2019 14:51

IL NUOVO STADIO SI FARA', LA FIORENTINA ENTRO MAGGIO FORNIRA' LE INTEGRAZIONI AL PROGETTO

08 aprile 2019 21:45

UNIPOL riccore al TAR contro il comune di Firenze. Progetto stadio in forte pericolo?

08 febbraio 2019 11:02

Nardella sicuro: "Il nuovo stadio verrà fatto. Ecco quando sarà pronto..."

24 gennaio 2019 12:05

Nardella: "Il termine del 31/12 non è definitivo. Ecco per quando sarà pronto il nuovo stadio"

20 dicembre 2018 11:14

Il M5S affossa il piano per la nuova pista di Peretola. Salta anche il progetto stadio?

13 dicembre 2018 10:19

Nardella: "Accelerazione della Fiorentina sul progetto stadio. Società assente? Vi dico..."

05 dicembre 2018 10:33

Ultimo ok per la Mercafir e la Fiorentina inizia con i carotaggi nell'area

08 novembre 2018 09:11

LA FIORENTINA NON HA PIU' SCUSE, LO STADIO NON DIPENDE PIU' DA MERCAFIR E AEROPORTO

07 novembre 2018 19:24

Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...

26 ottobre 2018 09:15

Nardella annuncia: "Ho parlato con la famiglia Della Valle. Sono ottimista per lo stadio"

25 ottobre 2018 14:18

Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve"

08 ottobre 2018 11:30

A breve si saprà se verrà costruito il nuovo stadio. Progetto entro il 31/12 o salta tutto

27 giugno 2018 08:46

Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"

13 giugno 2018 08:54

Architetto fiorentino per il nuovo stadio in Albania: “A Firenze parlano, qui in due anni…”

04 maggio 2018 10:16

Nuovo stadio, fondi italiani e stranieri fanno sul serio. Diego prende in mano la questione...

05 aprile 2018 10:12

Nuovo stadio, i tempi si allungano: il motivo. E poi, chi pagherà i terreni?

28 marzo 2018 10:54

Si sblocca l'area Castello, Toscana Aeroporti acquista da Unipol, stadio ancora più vicino

27 febbraio 2018 08:44

Stadio alla Mercafir, nuovi passi avanti ad aprile i primi "si". Unipol unico ostacolo

13 febbraio 2018 10:31

Cognigni a La Gazzetta Dello Sport: "Vogliamo giocare la prima partita al nuovo stadio nel 2021. Il Milan..."

29 dicembre 2017 08:54

Corriere Fiorentino: Stadio, dopo Natale meeting tra Comune e Fiorentina. Il rinvio…

20 dicembre 2017 08:44

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

Nardella: "La data per il nuovo stadio resta quella del 2021, ma dipende dall'aeroporto"

16 ottobre 2017 18:47

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