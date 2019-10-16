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Non solo lo stadio, pronte tante strutture. Da un mega parcheggio, alla stazione, ecco tutte le novità

Su La Repubblica in edicola oggi si parla delle strutture connesse allo stadio che il comune ha intenzione di far costruire. L'amministrazione conta di far fare a Firenze Parcheggi un mega area di sos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 12:31
Non solo lo stadio, pronte tante strutture. Da un mega parcheggio, alla stazione, ecco tutte le novità - Foto nuovo stadio
Foto nuovo stadio
Rassegna Stampa
Nuovo Stadio Fiorentina
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Su La Repubblica in edicola oggi si parla delle strutture connesse allo stadio che il comune ha intenzione di far costruire. L'amministrazione conta di far fare a Firenze Parcheggi un mega area di sosta da 1.500 posti nella zona tir oggi occupata dalla Cogestra (disdettata). In più una fermata ferroviaria, non troppo difficile da fare visto che i treni passano già dalla zona. Alla stazione si potrà avere accesso con una passerella aerea di collegamento su viale XI Agosto all’altezza del Palarotelle.

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