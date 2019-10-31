Mercarfir, i quattro anni possono essere rispettati. Ma Commisso pagherà i terreni 20 milioni?
La Repubblica in edicola oggi racconta dell’ok da parte della giunta comunale all’esclusione delle operazioni necessarie alla costruzione dello stadio alla Mercafir dalla Valutazione ambientale strate...
La Repubblica in edicola oggi racconta dell’ok da parte della giunta comunale all’esclusione delle operazioni necessarie alla costruzione dello stadio alla Mercafir dalla Valutazione ambientale strategica. In sintesi, significa che verrà risparmiato fino ad un anno per lo spostamento del mercato e per la costruzione dell’impianto. Di conseguenza, i tempi indicati nei giorni scorsi possono essere rispettati. Quanto allo stadio, il costo dei terreni si aggirerà sui 15-20 milioni, da reinvestire subito nello spostamento del mercato: ma Commisso sarà disposto a spendere così tanto?