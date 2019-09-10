Sindaco Campi: "Qui si può fare lo stadio della Fiorentina. Abbiamo già il percorso urbanistico"

Queste alcune parole del sindaco di Campi Bisenzio Fossi, a Lady Radio: "L'area in via Allende, vicino all’Asmana, potrebbe essere attrattiva anche per quanto riguarda un nuovo stadio. Abbiamo già in...

Queste alcune parole del sindaco di Campi Bisenzio Fossi, a Lady Radio: "L'area in via Allende, vicino all’Asmana, potrebbe essere attrattiva anche per quanto riguarda un nuovo stadio. Abbiamo già individuato il percorso urbanistico. L’incontro con Barone? La chiacchierata è stata molto lunga, due ore intense. Abbiamo affrontato anche gli aspetti che riguardano lo stadio, con le difficoltà e le potenzialità in campo dei vari progetti di la Fiorentina ha parlato con il comune di Firenze".