Notizie Fossi Fiorentina

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Fossi chiude l'ipotesi stadio a Campi: "Fuori tempo, crea solo confusione. Avanti col restyling del Franchi"

04 aprile 2023 18:00

Fossi: "Ipotesi stadio a Campi sempre stata disponibile. La strada del restyling del Franchi è tracciata"

29 marzo 2023 14:20

Fossi: "Il Franchi è patrimonio dei fiorentini. Riqualificarlo è una scelta importante"

20 marzo 2023 19:56

Fossi: "La Fiorentina si merita una nuova casa. Guardiamo con ottimismo alla Conference, avanti tutta"

18 marzo 2023 16:15

Fossi: "Il mio auspicio è che i problemi sul Viola Park vengano risolti"

11 marzo 2021 15:25

Fossi: "Firenze e Campi uniti, adesso tocca alla Fiorentina decidere dove fare lo stadio. Noi ci siamo"

25 gennaio 2021 13:56

Corriere Fiorentino, stadio, Commisso incontrerà Nardella. Barone sabato ha telefonato a Fossi

25 gennaio 2021 10:04

Giani-Nardella-Fossi: "Priorità restyling del Franchi". Opzione Campi? Commisso presenti un progetto

24 gennaio 2021 10:25

Comunicato Firenze-Campi: sono tre i punti principali emersi dall'incontro a Palazzo Vecchio

23 gennaio 2021 11:38

TGR Rai, Nardella-Fossi incontro in corso: "Tra di noi nessuno scontro, decide la Fiorentina"

23 gennaio 2021 09:53

Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"

03 dicembre 2020 12:00

Sind. Campi Bisenzio: "Il tempo di Iachini alla Fiorentina è finito. Vorrei rivedere il bel gioco"

04 novembre 2020 21:06

Sind. Campi: "L'addio di Chiesa? Niente a che vedere con quello di Baggio. Sullo stadio..."

12 ottobre 2020 22:37

Nardella: "Stadio? Il Franchi è la prima opzione, Campi l'alternativa. Presto la scelta della Fiorentina"

24 settembre 2020 20:33

Franchi? La Fiorentina deve presentare il piano preliminare al Ministero. Oggi Commisso sarà a Campi

23 settembre 2020 08:54

Sind. Campi: "Infrastrutture? Non ho percepito passi indietro di Commisso. Lo stadio ed il centro sportivo..."

04 agosto 2020 21:44

Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"

23 giugno 2020 19:21

Fossi in Regione, ottime notizie: non sembrano esserci problemi per lo stadio della Fiorentina

23 giugno 2020 13:58

Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"

19 giugno 2020 11:41

Sind. Bagno a Ripoli: "Stadio fuori Firenze? Scelte non improvvisate. Fossi non ha fatto una fuga in avanti"

18 giugno 2020 11:16

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024

17 giugno 2020 10:06

Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"

16 giugno 2020 17:14

Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."

13 giugno 2020 11:20

Fossi: “Spero di porre la prima pietra dello stadio nel 2022. La viabilità va modificata”

11 giugno 2020 09:04

Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"

10 giugno 2020 18:13

Fossi: "La Fiorentina nei giorni scorsi ha fatto un passo importante. Quest'incontro andava fatto"

10 giugno 2020 17:31

Repubblica, Stadio? Campi non è la prima opzione. Nardella irritato dalla concorrenza di Fossi

30 maggio 2020 12:40

Corriere Fiorentino, Commisso vuole la "clausola infrastrutture" per i terreni a Campi

29 maggio 2020 10:31

Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini

29 maggio 2020 09:00

Fossi: "Coronavirus? Si nella direzione giusta, le regole sono seguite. Vi dico se si può uscire per correre"

14 marzo 2020 14:46

Fossi: "Il Comune di Signa mette a disposizione il parco dei Renai per fare il nuovo stadio"

12 marzo 2020 22:44

Ipotesi stadio a Signa? Scattano le polemiche: botta e risposta tra l'opposizione ed il sindaco

11 marzo 2020 10:53

Nuovo stadio a Campi? Fiorentina favorevole mentre dal comune di Firenze per adesso non rispondono. Le ultime

08 marzo 2020 12:16

Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"

07 marzo 2020 18:17

Sind. Signa: "Barone mi ha contattato, presto lo incontrerò per parlare di stadio"

04 marzo 2020 10:27

Nuovo stadio, Signa risponde presente. Il Sindaco Fossi: "L'area utilizzabile? Vicino a San Donnino"

01 marzo 2020 17:03

Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"

19 febbraio 2020 19:09

Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"

16 febbraio 2020 01:36

Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa

15 febbraio 2020 13:56

Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture

15 febbraio 2020 12:30

Fossi: "Andiamo avanti per lo stadio a Campi. La tavola è apparecchiata e Commisso la conosce bene"

14 febbraio 2020 11:29

Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"

14 febbraio 2020 11:19

Sind. Campi: "L'ipotesi stadio qui è sempre aperta. La priorità l'ha Firenze ma noi restiamo a disposizione"

13 febbraio 2020 22:32

Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"

08 gennaio 2020 19:48

Sindaco Campi attacca Biraghi: “Ha idee peggiori di come gioca. Ripassi la storia, ignorante”

11 dicembre 2019 14:15

La replica di T. Aeroporti a Fossi: "Lo stadio non va usato in modo pretestuoso contro la nuova pista"

18 ottobre 2019 22:36

Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"

18 ottobre 2019 20:36

Sindaco Campi: "La proposta di Nardella è interessante ma deve anche ricordarsi che è il sindaco di una città metropolitana"

15 ottobre 2019 19:40

Sindaco Campi: "I toni di Nardella mi hanno sorpreso. Qualunque sarà la scelta della Fiorentina saremmo felici perchè..."

15 ottobre 2019 13:31

8 anni di stop&go sul nuovo stadio ma ora con la proprietà Commisso è cambiato tutto

15 ottobre 2019 12:44

Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree

14 ottobre 2019 13:45

Sindaco di Sesto su stadio: "La logica di Nardella è fuori luogo per una città metropolitana come Firenze"

11 ottobre 2019 18:54

"Ipotesi stadio a Campi è molto concreta. Le areee ci sono e siamo a disposizione"

22 settembre 2019 18:27

Fossi: "Stadio + cittadella a Campi Bisenzio? Esistono tutte le condizioni per realizzarli. Permessi? In 6 mesi"

18 settembre 2019 09:40

Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini

16 settembre 2019 13:08

Sindaco Campi: "Qui si può fare lo stadio della Fiorentina. Abbiamo già il percorso urbanistico"

10 settembre 2019 16:02

Nuovo centro sportivo a Campi Bisenzio, ieri incontro Barone-Fossi: il progetto ed il suo costo

07 settembre 2019 12:11

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