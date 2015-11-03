Notizie Fossi Fiorentina

Fossi chiude l'ipotesi stadio a Campi: "Fuori tempo, crea solo confusione. Avanti col restyling del Franchi"
04 aprile 2023 18:00
Fossi: "Ipotesi stadio a Campi sempre stata disponibile. La strada del restyling del Franchi è tracciata"
29 marzo 2023 14:20
Fossi: "Il Franchi è patrimonio dei fiorentini. Riqualificarlo è una scelta importante"
20 marzo 2023 19:56
Fossi: "La Fiorentina si merita una nuova casa. Guardiamo con ottimismo alla Conference, avanti tutta"
18 marzo 2023 16:15
Fossi: "Il mio auspicio è che i problemi sul Viola Park vengano risolti"
11 marzo 2021 15:25
Fossi: "Firenze e Campi uniti, adesso tocca alla Fiorentina decidere dove fare lo stadio. Noi ci siamo"
25 gennaio 2021 13:56
Corriere Fiorentino, stadio, Commisso incontrerà Nardella. Barone sabato ha telefonato a Fossi
25 gennaio 2021 10:04
Giani-Nardella-Fossi: "Priorità restyling del Franchi". Opzione Campi? Commisso presenti un progetto
24 gennaio 2021 10:25
Comunicato Firenze-Campi: sono tre i punti principali emersi dall'incontro a Palazzo Vecchio
23 gennaio 2021 11:38
TGR Rai, Nardella-Fossi incontro in corso: "Tra di noi nessuno scontro, decide la Fiorentina"
23 gennaio 2021 09:53
Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"
03 dicembre 2020 12:00
Sind. Campi Bisenzio: "Il tempo di Iachini alla Fiorentina è finito. Vorrei rivedere il bel gioco"
04 novembre 2020 21:06
Sind. Campi: "L'addio di Chiesa? Niente a che vedere con quello di Baggio. Sullo stadio..."
12 ottobre 2020 22:37
Nardella: "Stadio? Il Franchi è la prima opzione, Campi l'alternativa. Presto la scelta della Fiorentina"
24 settembre 2020 20:33
Franchi? La Fiorentina deve presentare il piano preliminare al Ministero. Oggi Commisso sarà a Campi
23 settembre 2020 08:54
Sind. Campi: "Infrastrutture? Non ho percepito passi indietro di Commisso. Lo stadio ed il centro sportivo..."
04 agosto 2020 21:44
Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"
23 giugno 2020 19:21
Fossi in Regione, ottime notizie: non sembrano esserci problemi per lo stadio della Fiorentina
23 giugno 2020 13:58
Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"
19 giugno 2020 11:41
Sind. Bagno a Ripoli: "Stadio fuori Firenze? Scelte non improvvisate. Fossi non ha fatto una fuga in avanti"
18 giugno 2020 11:16
Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024
17 giugno 2020 10:06
Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"
16 giugno 2020 17:14
Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."
13 giugno 2020 11:20
Fossi: “Spero di porre la prima pietra dello stadio nel 2022. La viabilità va modificata”
11 giugno 2020 09:04
Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"
10 giugno 2020 18:13
Fossi: "La Fiorentina nei giorni scorsi ha fatto un passo importante. Quest'incontro andava fatto"
10 giugno 2020 17:31
Repubblica, Stadio? Campi non è la prima opzione. Nardella irritato dalla concorrenza di Fossi
30 maggio 2020 12:40
Corriere Fiorentino, Commisso vuole la "clausola infrastrutture" per i terreni a Campi
29 maggio 2020 10:31
Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini
29 maggio 2020 09:00
Fossi: "Coronavirus? Si nella direzione giusta, le regole sono seguite. Vi dico se si può uscire per correre"
14 marzo 2020 14:46
Fossi: "Il Comune di Signa mette a disposizione il parco dei Renai per fare il nuovo stadio"
12 marzo 2020 22:44
Ipotesi stadio a Signa? Scattano le polemiche: botta e risposta tra l'opposizione ed il sindaco
11 marzo 2020 10:53
Nuovo stadio a Campi? Fiorentina favorevole mentre dal comune di Firenze per adesso non rispondono. Le ultime
08 marzo 2020 12:16
Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"
07 marzo 2020 18:17
Sind. Signa: "Barone mi ha contattato, presto lo incontrerò per parlare di stadio"
04 marzo 2020 10:27
Nuovo stadio, Signa risponde presente. Il Sindaco Fossi: "L'area utilizzabile? Vicino a San Donnino"
01 marzo 2020 17:03
Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"
19 febbraio 2020 19:09
Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"
16 febbraio 2020 01:36
Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa
15 febbraio 2020 13:56
Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture
15 febbraio 2020 12:30
Fossi: "Andiamo avanti per lo stadio a Campi. La tavola è apparecchiata e Commisso la conosce bene"
14 febbraio 2020 11:29
Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"
14 febbraio 2020 11:19
Sind. Campi: "L'ipotesi stadio qui è sempre aperta. La priorità l'ha Firenze ma noi restiamo a disposizione"
13 febbraio 2020 22:32
Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"
08 gennaio 2020 19:48
Sindaco Campi attacca Biraghi: “Ha idee peggiori di come gioca. Ripassi la storia, ignorante”
11 dicembre 2019 14:15
La replica di T. Aeroporti a Fossi: "Lo stadio non va usato in modo pretestuoso contro la nuova pista"
18 ottobre 2019 22:36
Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"
18 ottobre 2019 20:36
Sindaco Campi: "La proposta di Nardella è interessante ma deve anche ricordarsi che è il sindaco di una città metropolitana"
15 ottobre 2019 19:40
Sindaco Campi: "I toni di Nardella mi hanno sorpreso. Qualunque sarà la scelta della Fiorentina saremmo felici perchè..."
15 ottobre 2019 13:31
8 anni di stop&go sul nuovo stadio ma ora con la proprietà Commisso è cambiato tutto
15 ottobre 2019 12:44
Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree
14 ottobre 2019 13:45
Sindaco di Sesto su stadio: "La logica di Nardella è fuori luogo per una città metropolitana come Firenze"
11 ottobre 2019 18:54
"Ipotesi stadio a Campi è molto concreta. Le areee ci sono e siamo a disposizione"
22 settembre 2019 18:27
Fossi: "Stadio + cittadella a Campi Bisenzio? Esistono tutte le condizioni per realizzarli. Permessi? In 6 mesi"
18 settembre 2019 09:40
Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini
16 settembre 2019 13:08
Sindaco Campi: "Qui si può fare lo stadio della Fiorentina. Abbiamo già il percorso urbanistico"
10 settembre 2019 16:02
Nuovo centro sportivo a Campi Bisenzio, ieri incontro Barone-Fossi: il progetto ed il suo costo
07 settembre 2019 12:11
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