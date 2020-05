La soluzione Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina sta facendo innervosire e on poco Dario Nardella irritato soprattuto con la concorrenza del sindaco di Campi Emiliano Fossi.

Oggi Repubblica scrive che Campi non è mai stata la prima opzione di Commisso e tuttora non lo è anche perchè la pianificazione pubblica sarebbe molto complessa. Fossi però è convinto che questa possa essere la svolta per la città metropolitana, ha sempre sostenuto che in poco più di un anno il tutto potrebbe essere pronto.