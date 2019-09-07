Nuovo centro sportivo a Campi Bisenzio, ieri incontro Barone-Fossi: il progetto ed il suo costo

Secondo Il Corriere Fiorentino il summit di ieri tra Joe Barone ed Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio è durato circa due ore. Per Commisso la costruzione del centro sportivo si tratterebbe di u...

Secondo Il Corriere Fiorentino il summit di ieri tra Joe Barone ed Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio è durato circa due ore. Per Commisso la costruzione del centro sportivo si tratterebbe di un'operazione da circa 10 milioni che prevede la realizzazione di campi d'allenamento per la prima squadra, per il vivaio e per le Women's. Inoltre un mini stadio per la Primavera con gradinate coperte da 500 posti, palestra, area relax, foresteria, camere per i calciatori e sede della Fiorentina. Barone e Fossi hanno parlato dei tempi delle autorizzazioni e dell'investimento. Campi Bisenzio non è comunque l'unica opzione che la Fiorentina sta valutando, l'alternativa potrebbe essere a Bagno a Ripoli.