Labaro Viola

Notizie Centro Sportivo Fiorentina

Centro sportivo "Davide Astori", c'è una proroga per il trasloco fino al 31 agosto

01 luglio 2023 08:17

Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"

30 maggio 2023 20:28

Dal centro sportivo: sorride Italiano, tutti a disposizione per la finale di Coppa Italia con l'Inter

23 maggio 2023 10:30

Fuori ai campini un ex Fiorentina anni 60: "Aspetto Italiano, con le mie idee lottiamo per lo scudetto"

11 novembre 2022 16:01

Dal Centro Sportivo: torna a disposizione Duncan. Dubbi su Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski

13 settembre 2022 14:10

Pradè è arrivato al Centro Sportivo: attesi Italiano e Barone per il summit. Novità in arrivo?

08 giugno 2022 17:54

Dal CS: Tutta la Fiorentina a disposizione di Italiano, anche Odriozola è tornato ad allenarsi

06 maggio 2022 17:14

Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Torreira e Bonaventura pronti per la Roma. Migliora Odriozola

05 maggio 2022 19:43

Dal Centro Sportivo, Saponara in pole su Ikonè, Piatek insidia Cabral. Ancora out Odriozola e Bonaventura?

19 aprile 2022 22:46

Buone notizie dal Centro Sportivo: Bonaventura ed Odriozola in gruppo. Ma Italiano non li rischierà

15 aprile 2022 15:42

Il giorno dopo in casa Fiorentina il morale è basso, tanta rabbia e delusione tra i giocatori viola

03 marzo 2022 19:54

Dal centro sportivo, Terracciano in vantaggio su Dragowski, giocano titolari Castrovilli e Sottil?

01 marzo 2022 18:52

Saponara al centro sportivo il giorno libero e canta, Rosati scherza: "A cantanti siamo messi bene"

15 febbraio 2022 20:01

Dal centro sportivo, dubbio Maleh-Castrovilli a centrocampo e dubbio Piatek-Cabral in attacco

08 febbraio 2022 14:48

Dal centro sportivo, Piatek si sta allenando a parte già da qualche giorno, assente Biraghi

28 gennaio 2022 20:49

Quarta: "Ho avuto il Covid, adesso sto bene e sono tornato, pronto per giocare, sono felice"

22 gennaio 2022 16:43

Che voglia di riscatto dei giocatori della Fiorentina, sono arrivati al centro sportivo un'ora prima

11 gennaio 2022 19:46

Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar

11 gennaio 2022 16:02

Italiano arriva quasi 3 ore prima al centro sportivo e fa discorso alla squadra. Ikonè titolare a Napoli?

11 gennaio 2022 14:56

Siparietto tra Italiano e i tifosi viola: "Niente foto ragazzi, che qui siamo tutti malati"

30 dicembre 2021 15:38

Castrovilli e Nastasic tornano ad allenarsi con il resto del gruppo, ancora fuori Dragowski

13 dicembre 2021 18:27

Dal centro sportivo: Castrovilli punta la Salernitana, migliora Pulgar. A parte Dragowski e Nastasic

09 dicembre 2021 00:07

Dal centro sportivo: Castrovilli, Dragowski e Nastasic non si allenano in gruppo, ancora fuori

07 dicembre 2021 19:28

Il Viola Park è un cantiere trasparente, un sistema che rivela presenza di imprese e lavoratori

24 novembre 2021 17:21

Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison

09 novembre 2021 23:33

Italiano lo ha stuzzicato, Amrabat va al centro sportivo nel giorno libero per allenarsi. Video

12 settembre 2021 19:45

Dal centro sportivo, Italiano ha provato Milenkovic come terzino destro. Alternativa o nuovo ruolo?

24 agosto 2021 17:37

Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti

15 giugno 2021 17:27

Bargigga: "Nazionale cacciata da Coverciano da Joe Barone perchè non ha ricevuto i biglietti di Italia-Truchia"

15 giugno 2021 16:54

Italia Nostra: "La Fiorentina non può costruire, vuole speculare. Hanno accontentato Commisso"

16 marzo 2021 19:35

"Italia Nostra" fa ricorso contro il centro sportivo della Fiorentina. Tifosi viola scatenati sulla loro pagina Facebook

10 marzo 2021 14:08

Italia Nostra: "Ricorso contro il Viola Park? Si, è speculazione della Fiorentina, meglio la campagna"

09 marzo 2021 16:59

Parla il sindaco di Bagno a Ripoli sul ricorso contro il Viola Park: "Lavori non si bloccano"

09 marzo 2021 14:24

Di Chiara: "Le strutture non fanno la differenza. Serve un reset generale per uscire dalle difficoltà"

05 marzo 2021 21:13

(FOTO) Malcuit si allena da solo al centro sportivo della Fiorentina

07 febbraio 2021 17:42

Commisso: "Centro sportivo più grande d'Italia, ai tifosi chiedo pazienza. Stadio a Campi, dipende da sindaci"

05 febbraio 2021 14:19

Pradè: "Sarà più facile convincere i calciatori a trasferirsi a Firenze"

05 febbraio 2021 13:28

Ufficiale, venerdì ci sarà l'apertura del cantiere per il Viola Park. La nota

03 febbraio 2021 17:00

Dal centro sportivo, Kokorin lavora a parte, Malcuit in gruppo, infortunio al polpaccio superato?

30 gennaio 2021 15:56

Cittadino cambia idea, niente più ricorso contro la Fiorentina: "Volevo vista migliore dalla finestra"

16 gennaio 2021 16:31

Casini: "Spero che si possa mettere la prima pietra entro i primi di febbraio"

02 gennaio 2021 10:25

I lavori per il centro sportivo non partiranno il 2 gennaio. Chiesti altri documenti alla Fiorentina

22 dicembre 2020 13:21

Video, la Fiorentina si allena a due giorni dalla partita contro l'Atalanta

11 dicembre 2020 20:36

Dal centro sportivo della Fiorentina, Pulgar sarà in panchina con il Genoa

05 dicembre 2020 20:34

Dai campini, sarà 4-3-1-2. Bonaventura trequartista, Cutrone fuori. Regista Pulgar, terzino Caceres

27 novembre 2020 20:46

Dal centro sportivo della Fiorentina, Pezzella domenica ci sarà, Callejon no. I Nazionali...

19 novembre 2020 17:03

Casamonti: "La Fiorentina avrà un centro sportivo unico in Europa, ispirato a quello di Real e Tottenham"

16 novembre 2020 18:00

CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio

25 ottobre 2020 09:56

Mister Iachini andrà al centro sportivo ad allenare la squadra viola

20 ottobre 2020 15:50

Riunione al centro sportivo tra Iachini, il suo staff e la società della Fiorentina. Le ultime

20 ottobre 2020 13:38

Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"

13 ottobre 2020 21:28

"Viola Park" pronto entro gennaio 2022: ecco come sarà la nuova casa della Fiorentina

08 ottobre 2020 08:56

Commisso: "Da Chiesa nemmeno una telefonata. Aspettate da 50 anni lo scudetto, ora lo volete subito? Datemi 4/5 anni"

07 ottobre 2020 12:52

Commisso sul "Viola Park": "I DV avevano un progetto a Campi di 30 milioni, io qui ne investo 75"

07 ottobre 2020 11:51

Casini: "Centro sportivo? Noi abbiamo fatto "fast, fast, fast" ora tocca a Commisso e alla Fiorentina"

07 ottobre 2020 11:36

Nuovo centro sportivo Fiorentina, oggi la presentazione: i campi restano 10, ecco le modifiche

07 ottobre 2020 10:46

Nuovo centro sportivo Bagno a Ripoli: domani la Fiorentina presenta il rendering

06 ottobre 2020 11:53

Commisso: "Stadio Franchi? Ieri mi è caduto in testa un pezzo di cemento. Chiesa? Può andarsene se..."

20 settembre 2020 20:48

80 milioni per il centro sportivo, Commisso: "Sarà pronto a gennaio 2022"

19 settembre 2020 12:21

Commisso: "I lavori del centro sportivo di Bagno a Ripoli inizieranno entro il 2 gennaio"

19 settembre 2020 07:17

Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto

18 settembre 2020 18:04

Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre

16 settembre 2020 10:01

La Fiorentina sarà in ritiro dal 23 al 31 agosto. Ecco dove alloggeranno i calciatori viola

19 agosto 2020 23:02

Centro sportivo Bagno a Ripoli, sequestrati alcuni terreni ma la Fiorentina si tutela. Ora...

12 agosto 2020 10:47

Centro sportivo Fiorentina, spuntano ancora problemi, ora è stata aperta anche un'inchiesta per...

11 agosto 2020 10:26

Fiorentina, manca poco alla ripresa della nuova stagione. Ecco la data fissata per il raduno

11 agosto 2020 08:22

Nazione, il ritiro della Fiorentina probabilmente sarà al centro sportivo. Le date che spuntano...

05 agosto 2020 11:24

Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"

03 agosto 2020 22:05

Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"

03 agosto 2020 17:10

Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"

24 luglio 2020 20:57

Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"

24 luglio 2020 11:18

Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune

24 luglio 2020 10:05

Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"

23 luglio 2020 15:03

Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"

22 luglio 2020 08:37

Stop al centro sportivo, Commisso è infuriato e spazientito: ieri si è confrontato con Barone

21 luglio 2020 10:08

Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità

21 luglio 2020 08:53

Sind. Bagno a Ripoli: "Ieri la Fiorentina è naufragata. Ho parlato molto con Commisso"

02 luglio 2020 21:39

FOTO e VIDEO, Ribery prende in giro Vlahovic, non lo trova all'alba ai campini e al suo arrivo...

12 giugno 2020 11:33

Centro sportivo Bagno a Ripoli, il restauro della nuova sede della Fiorentina sarà fatto da una ditta locale

09 giugno 2020 19:59

Il coronavirus e la burocrazia rallentano i lavori del nuovo c.s. di Bagno a Ripoli, dovrebbero iniziare a metà ottobre

31 maggio 2020 11:15

Gazzetta, Le norme vanno rispettate, ieri ispettori federali al centro sportivo della Fiorentina

17 maggio 2020 11:11

Sind.Bagno a Ripoli: “I lavori del centro sportivo proseguono. Commisso un leone in gabbia”

13 maggio 2020 00:36

Centro sportivo aperto, l'allenamento è facoltativo, ma quasi tutti ne hanno fatto richiesta

08 maggio 2020 11:58

Allenamenti individuali, il centro sportivo viola è pronto: indicazione orario d'arrivo, vietato accesso spogliatoio e palestra

05 maggio 2020 11:35

Nazione, Iachini e i calciatori restano a casa: prima il protocollo, poi ecco le regole da rispettare

04 maggio 2020 10:20

Gazzetta, La Fiorentina aspetta chiarimenti: ancora nessuna data per il ritrovo al cs

03 maggio 2020 17:22

Centri sportivi aperti, le nuove regole: niente pallone, doccia a casa, palestre e spogliatoi chiusi

03 maggio 2020 11:40

Commisso: "Castrovilli resterà alla Fiorentina. Chiesa? Vedremo. Il nuovo c.s. l'avremo a fine 2021"

21 aprile 2020 11:10

Centro sportivo e hotel così riparte la Fiorentina: nessuno potrà avere contatti esterni

17 aprile 2020 10:34

Repubblica, La Fiorentina è stata una delle prima a sanificare il suo centro sportivo

11 aprile 2020 12:27

Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"

07 aprile 2020 21:10

L'oro della Fiorentina vale 300 milioni: centro sportivo, Chiesa, Castrovilli, Amrabat, ecc...

11 marzo 2020 11:32

Le norme del centro sportivo viola: accessi limitati, controlli accurati e aspre norme da seguire

10 marzo 2020 11:48

Astori, domani la Fiorentina ricorderà l'eterno capitano al centro sportivo

03 marzo 2020 13:42

VIDEO, Ribery torna ad allenarsi sul campo, corsa per il campione francese. Sorride la Fiorentina

24 febbraio 2020 20:15

Commisso: "Stadio? Non voglio costruirlo in 10 anni. Voglio un club forte il prossimo anno"

21 febbraio 2020 10:04

Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"

16 febbraio 2020 01:36

Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone

10 febbraio 2020 10:31

Sind. Bagno a Ripoli: "Inizieranno a settembre i lavori per il nuovo centro sportivo viola"

04 febbraio 2020 11:29

Sind. Bagno a Ripoli: "Nuovo stadio qui? Lo escludo. Commisso ha una grande voglia di fare"

28 gennaio 2020 23:58

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