Notizie Centro Sportivo Fiorentina

Centro sportivo "Davide Astori", c'è una proroga per il trasloco fino al 31 agosto
01 luglio 2023 08:17
Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"
30 maggio 2023 20:28
Dal centro sportivo: sorride Italiano, tutti a disposizione per la finale di Coppa Italia con l'Inter
23 maggio 2023 10:30
Fuori ai campini un ex Fiorentina anni 60: "Aspetto Italiano, con le mie idee lottiamo per lo scudetto"
11 novembre 2022 16:01
Dal Centro Sportivo: torna a disposizione Duncan. Dubbi su Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski
13 settembre 2022 14:10
Pradè è arrivato al Centro Sportivo: attesi Italiano e Barone per il summit. Novità in arrivo?
08 giugno 2022 17:54
Dal CS: Tutta la Fiorentina a disposizione di Italiano, anche Odriozola è tornato ad allenarsi
06 maggio 2022 17:14
Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Torreira e Bonaventura pronti per la Roma. Migliora Odriozola
05 maggio 2022 19:43
Dal Centro Sportivo, Saponara in pole su Ikonè, Piatek insidia Cabral. Ancora out Odriozola e Bonaventura?
19 aprile 2022 22:46
Buone notizie dal Centro Sportivo: Bonaventura ed Odriozola in gruppo. Ma Italiano non li rischierà
15 aprile 2022 15:42
Il giorno dopo in casa Fiorentina il morale è basso, tanta rabbia e delusione tra i giocatori viola
03 marzo 2022 19:54
Dal centro sportivo, Terracciano in vantaggio su Dragowski, giocano titolari Castrovilli e Sottil?
01 marzo 2022 18:52
Saponara al centro sportivo il giorno libero e canta, Rosati scherza: "A cantanti siamo messi bene"
15 febbraio 2022 20:01
Dal centro sportivo, dubbio Maleh-Castrovilli a centrocampo e dubbio Piatek-Cabral in attacco
08 febbraio 2022 14:48
Dal centro sportivo, Piatek si sta allenando a parte già da qualche giorno, assente Biraghi
28 gennaio 2022 20:49
Quarta: "Ho avuto il Covid, adesso sto bene e sono tornato, pronto per giocare, sono felice"
22 gennaio 2022 16:43
Che voglia di riscatto dei giocatori della Fiorentina, sono arrivati al centro sportivo un'ora prima
11 gennaio 2022 19:46
Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar
11 gennaio 2022 16:02
Italiano arriva quasi 3 ore prima al centro sportivo e fa discorso alla squadra. Ikonè titolare a Napoli?
11 gennaio 2022 14:56
Siparietto tra Italiano e i tifosi viola: "Niente foto ragazzi, che qui siamo tutti malati"
30 dicembre 2021 15:38
Castrovilli e Nastasic tornano ad allenarsi con il resto del gruppo, ancora fuori Dragowski
13 dicembre 2021 18:27
Dal centro sportivo: Castrovilli punta la Salernitana, migliora Pulgar. A parte Dragowski e Nastasic
09 dicembre 2021 00:07
Dal centro sportivo: Castrovilli, Dragowski e Nastasic non si allenano in gruppo, ancora fuori
07 dicembre 2021 19:28
Il Viola Park è un cantiere trasparente, un sistema che rivela presenza di imprese e lavoratori
24 novembre 2021 17:21
Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison
09 novembre 2021 23:33
Italiano lo ha stuzzicato, Amrabat va al centro sportivo nel giorno libero per allenarsi. Video
12 settembre 2021 19:45
Dal centro sportivo, Italiano ha provato Milenkovic come terzino destro. Alternativa o nuovo ruolo?
24 agosto 2021 17:37
Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti
15 giugno 2021 17:27
Bargigga: "Nazionale cacciata da Coverciano da Joe Barone perchè non ha ricevuto i biglietti di Italia-Truchia"
15 giugno 2021 16:54
Italia Nostra: "La Fiorentina non può costruire, vuole speculare. Hanno accontentato Commisso"
16 marzo 2021 19:35
"Italia Nostra" fa ricorso contro il centro sportivo della Fiorentina. Tifosi viola scatenati sulla loro pagina Facebook
10 marzo 2021 14:08
Italia Nostra: "Ricorso contro il Viola Park? Si, è speculazione della Fiorentina, meglio la campagna"
09 marzo 2021 16:59
Parla il sindaco di Bagno a Ripoli sul ricorso contro il Viola Park: "Lavori non si bloccano"
09 marzo 2021 14:24
Di Chiara: "Le strutture non fanno la differenza. Serve un reset generale per uscire dalle difficoltà"
05 marzo 2021 21:13
(FOTO) Malcuit si allena da solo al centro sportivo della Fiorentina
07 febbraio 2021 17:42
Commisso: "Centro sportivo più grande d'Italia, ai tifosi chiedo pazienza. Stadio a Campi, dipende da sindaci"
05 febbraio 2021 14:19
Pradè: "Sarà più facile convincere i calciatori a trasferirsi a Firenze"
05 febbraio 2021 13:28
Ufficiale, venerdì ci sarà l'apertura del cantiere per il Viola Park. La nota
03 febbraio 2021 17:00
Dal centro sportivo, Kokorin lavora a parte, Malcuit in gruppo, infortunio al polpaccio superato?
30 gennaio 2021 15:56
Cittadino cambia idea, niente più ricorso contro la Fiorentina: "Volevo vista migliore dalla finestra"
16 gennaio 2021 16:31
Casini: "Spero che si possa mettere la prima pietra entro i primi di febbraio"
02 gennaio 2021 10:25
I lavori per il centro sportivo non partiranno il 2 gennaio. Chiesti altri documenti alla Fiorentina
22 dicembre 2020 13:21
Video, la Fiorentina si allena a due giorni dalla partita contro l'Atalanta
11 dicembre 2020 20:36
Dal centro sportivo della Fiorentina, Pulgar sarà in panchina con il Genoa
05 dicembre 2020 20:34
Dai campini, sarà 4-3-1-2. Bonaventura trequartista, Cutrone fuori. Regista Pulgar, terzino Caceres
27 novembre 2020 20:46
Dal centro sportivo della Fiorentina, Pezzella domenica ci sarà, Callejon no. I Nazionali...
19 novembre 2020 17:03
Casamonti: "La Fiorentina avrà un centro sportivo unico in Europa, ispirato a quello di Real e Tottenham"
16 novembre 2020 18:00
CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio
25 ottobre 2020 09:56
Mister Iachini andrà al centro sportivo ad allenare la squadra viola
20 ottobre 2020 15:50
Riunione al centro sportivo tra Iachini, il suo staff e la società della Fiorentina. Le ultime
20 ottobre 2020 13:38
Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"
13 ottobre 2020 21:28
"Viola Park" pronto entro gennaio 2022: ecco come sarà la nuova casa della Fiorentina
08 ottobre 2020 08:56
Commisso: "Da Chiesa nemmeno una telefonata. Aspettate da 50 anni lo scudetto, ora lo volete subito? Datemi 4/5 anni"
07 ottobre 2020 12:52
Commisso sul "Viola Park": "I DV avevano un progetto a Campi di 30 milioni, io qui ne investo 75"
07 ottobre 2020 11:51
Casini: "Centro sportivo? Noi abbiamo fatto "fast, fast, fast" ora tocca a Commisso e alla Fiorentina"
07 ottobre 2020 11:36
Nuovo centro sportivo Fiorentina, oggi la presentazione: i campi restano 10, ecco le modifiche
07 ottobre 2020 10:46
Nuovo centro sportivo Bagno a Ripoli: domani la Fiorentina presenta il rendering
06 ottobre 2020 11:53
Commisso: "Stadio Franchi? Ieri mi è caduto in testa un pezzo di cemento. Chiesa? Può andarsene se..."
20 settembre 2020 20:48
80 milioni per il centro sportivo, Commisso: "Sarà pronto a gennaio 2022"
19 settembre 2020 12:21
Commisso: "I lavori del centro sportivo di Bagno a Ripoli inizieranno entro il 2 gennaio"
19 settembre 2020 07:17
Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto
18 settembre 2020 18:04
Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre
16 settembre 2020 10:01
La Fiorentina sarà in ritiro dal 23 al 31 agosto. Ecco dove alloggeranno i calciatori viola
19 agosto 2020 23:02
Centro sportivo Bagno a Ripoli, sequestrati alcuni terreni ma la Fiorentina si tutela. Ora...
12 agosto 2020 10:47
Centro sportivo Fiorentina, spuntano ancora problemi, ora è stata aperta anche un'inchiesta per...
11 agosto 2020 10:26
Fiorentina, manca poco alla ripresa della nuova stagione. Ecco la data fissata per il raduno
11 agosto 2020 08:22
Nazione, il ritiro della Fiorentina probabilmente sarà al centro sportivo. Le date che spuntano...
05 agosto 2020 11:24
Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"
03 agosto 2020 22:05
Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"
03 agosto 2020 17:10
Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"
24 luglio 2020 20:57
Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"
24 luglio 2020 11:18
Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune
24 luglio 2020 10:05
Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"
23 luglio 2020 15:03
Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"
22 luglio 2020 08:37
Stop al centro sportivo, Commisso è infuriato e spazientito: ieri si è confrontato con Barone
21 luglio 2020 10:08
Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità
21 luglio 2020 08:53
Sind. Bagno a Ripoli: "Ieri la Fiorentina è naufragata. Ho parlato molto con Commisso"
02 luglio 2020 21:39
FOTO e VIDEO, Ribery prende in giro Vlahovic, non lo trova all'alba ai campini e al suo arrivo...
12 giugno 2020 11:33
Centro sportivo Bagno a Ripoli, il restauro della nuova sede della Fiorentina sarà fatto da una ditta locale
09 giugno 2020 19:59
Il coronavirus e la burocrazia rallentano i lavori del nuovo c.s. di Bagno a Ripoli, dovrebbero iniziare a metà ottobre
31 maggio 2020 11:15
Gazzetta, Le norme vanno rispettate, ieri ispettori federali al centro sportivo della Fiorentina
17 maggio 2020 11:11
Sind.Bagno a Ripoli: “I lavori del centro sportivo proseguono. Commisso un leone in gabbia”
13 maggio 2020 00:36
Centro sportivo aperto, l'allenamento è facoltativo, ma quasi tutti ne hanno fatto richiesta
08 maggio 2020 11:58
Allenamenti individuali, il centro sportivo viola è pronto: indicazione orario d'arrivo, vietato accesso spogliatoio e palestra
05 maggio 2020 11:35
Nazione, Iachini e i calciatori restano a casa: prima il protocollo, poi ecco le regole da rispettare
04 maggio 2020 10:20
Gazzetta, La Fiorentina aspetta chiarimenti: ancora nessuna data per il ritrovo al cs
03 maggio 2020 17:22
Centri sportivi aperti, le nuove regole: niente pallone, doccia a casa, palestre e spogliatoi chiusi
03 maggio 2020 11:40
Commisso: "Castrovilli resterà alla Fiorentina. Chiesa? Vedremo. Il nuovo c.s. l'avremo a fine 2021"
21 aprile 2020 11:10
Centro sportivo e hotel così riparte la Fiorentina: nessuno potrà avere contatti esterni
17 aprile 2020 10:34
Repubblica, La Fiorentina è stata una delle prima a sanificare il suo centro sportivo
11 aprile 2020 12:27
Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"
07 aprile 2020 21:10
L'oro della Fiorentina vale 300 milioni: centro sportivo, Chiesa, Castrovilli, Amrabat, ecc...
11 marzo 2020 11:32
Le norme del centro sportivo viola: accessi limitati, controlli accurati e aspre norme da seguire
10 marzo 2020 11:48
Astori, domani la Fiorentina ricorderà l'eterno capitano al centro sportivo
03 marzo 2020 13:42
VIDEO, Ribery torna ad allenarsi sul campo, corsa per il campione francese. Sorride la Fiorentina
24 febbraio 2020 20:15
Commisso: "Stadio? Non voglio costruirlo in 10 anni. Voglio un club forte il prossimo anno"
21 febbraio 2020 10:04
Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"
16 febbraio 2020 01:36
Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone
10 febbraio 2020 10:31
Sind. Bagno a Ripoli: "Inizieranno a settembre i lavori per il nuovo centro sportivo viola"
04 febbraio 2020 11:29
Sind. Bagno a Ripoli: "Nuovo stadio qui? Lo escludo. Commisso ha una grande voglia di fare"
28 gennaio 2020 23:58
Archivio