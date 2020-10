“Viola Park” pronto entro gennaio 2022: ecco come sarà la nuova casa della Fiorentina

Il più grande investimento da parte di un privato a Bagno a Ripoli per il centro sportivo più grande d’Italia. Quello della Fiorentina che è vicina al traguardo per la realizzazione del Viola Park ACF Fiorentina, così si chiamerà la nuova casa viola che raggrupperà tutto il settore giovanile e le prime squadre maschili e femminili. Unione di generi e di generazioni, per dirla con le parole dell’architetto Casamonti che ha curato il progetto e tutti gli aspetti tecnici che sono risultati e presentati nell’ultima conferenza dei servizi che ha dato il via libera definitivo. Adesso si attende soltanto la variante urbanistica da parte della giunta del sindaco Casini e poi a gennaio 2021 inizieranno i lavori per la realizzazione. Tempi? I più ottimisti individuano Natale dell’anno prossimo, i più realisti gennaio 2022.

Come sarà il nuovo centro sportivo? Potranno lavorarci fino a 400 persone, con un parcheggio da 400 posti dedicato e un altro per la fermata della tranvia. Verrà rispettata la caratteristica della bellezza del territorio, con 300 ulivi, 1.200 alberi, 6 ettari di parco, edifici che non impattano con l’ambiente. Ci saranno due piscine per allenarsi, sauna e bagno turco, la foresteria per accogliere i ragazzi delle giovanili e delle prime squadre, dieci cambi da calcio, un’arena con tribuna da 1.500 posti su due tribune che potrebbe ospitare anche gare aperte ai tifosi. Ci sarà anche una cappella in marmo bianco progettata dall’architetto pugliese e voluta dalla moglie di Commisso, Catherine. Lo scrive Repubblica.

