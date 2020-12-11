Video, la Fiorentina si allena a due giorni dalla partita contro l'Atalanta
Fra due giorni la Fiorentina sarà di scena a Bergamo per la partita contro l'Atalanta di Gasperini. Ultimo vero allenamento. Il video
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2020 20:36
Il video dell'allenamento della Fiorentina a due giorni dalla partita contro l'Atalanta a Bergamo prevista per domenica alle ore 15. Questo il video di oggi postato dalla Fiorentina sul sito ufficiale
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