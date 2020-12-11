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Buone notizie dal centro sportivo, Castrovilli ha recuperato. Sarà disponibile contro l'Atalanta

Avevano destato preoccupazioni le condizioni di Gaetano Castrovilli dopo la sostituzione per l'infortunio contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2020 15:32
Buone notizie dal centro sportivo, Castrovilli ha recuperato. Sarà disponibile contro l'Atalanta - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Secondo quando riportato da Radio Bruno è rientrato l'infortunio di Gaetano Castrovilli, nella giornata di oggi il centrocampista della Fiorentina ha svolto la seduta di allenamento con il resto della squadra e quindi è a disposizione di Cesare Prandelli per la sfida di domenica alle 15 contro l'Atalanta. Castrovilli era stato sostituito nel corso del primo tempo nella partita di lunedi contro il Genoa.

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