Buone notizie dal centro sportivo, Castrovilli ha recuperato. Sarà disponibile contro l'Atalanta

Avevano destato preoccupazioni le condizioni di Gaetano Castrovilli dopo la sostituzione per l'infortunio contro il Genoa

Secondo quando riportato da Radio Bruno è rientrato l'infortunio di Gaetano Castrovilli, nella giornata di oggi il centrocampista della Fiorentina ha svolto la seduta di allenamento con il resto della squadra e quindi è a disposizione di Cesare Prandelli per la sfida di domenica alle 15 contro l'Atalanta. Castrovilli era stato sostituito nel corso del primo tempo nella partita di lunedi contro il Genoa.

DI MARZIO RIVELA: "LA FIORENTINA AVEVA ACCETTATO LA FIORENTINA, POI COMMISSO HA TENTENNATO"

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