Domani la Fiorentina ricorderà Davide Astori, l’eterno capitano viola scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018. Secondo quanto riporta La Nazione domani l’intera squadra renderà omaggio a Davide al centro sportivo, l’unico che forse mancherà è Barone visto l’impegno nella riunione di Lega. Probabilmente i viola si ritroveranno in palestra insieme a Don Gabbricci, cappellano del club per una cerimonia privata, i genitori di Astori invitati però non parteciperanno. Rispetto allo scorso anno una delegazione non potrà andare a San Pellegrino ma Violachannel presenterà una grafica speciale fin dalle prime ore di mercoledì.