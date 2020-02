Queste le parole rilasciate dal sindaco di Bagno a Ripoli Casini al Gobetti-Volta: “Siamo felici che la Fiorentina ha scelto di costruire il centro sportivo qui. Questa è una delle scuole fiorentine più importanti, ha anche l’indirizzo sportivo, spero che in futuro possa nascere una collaborazione. Ringrazio il presidente perchè viene spesso a seguire la Fiorentina ed ogni volta ci incontriamo. La variante urbanistica è stata approvata in tre mesi, a settembre avremo il permesso per iniziare a costruire la casa della Fiorentina. Il centro sportivo sarà tra i più belli in Europa, il progetto rispetta al massimo il nostro ambiente”.