Notizie Casini Fiorentina

Casini ricorda Commisso: "Il Viola Park la sua creatura. Averti conosciuto un onore ed un insegnamento vero"
17 gennaio 2026 09:59
Casini: "Lo stadio non penso che sarà pronto prima del 2030, alla fine dovrà metterci mano Commisso"
19 novembre 2025 20:25
Casini: "Il Franchi sarà bellissimo, però i tempi di realizzazione sono molto lunghi"
06 dicembre 2024 20:34
Quando si giocherà Fiorentina-Inter? Casini: "Dopo Natale se ne parlerà, bisogna trovare la prima data utile"
02 dicembre 2024 22:52
Si va verso il cambio di presidenza in Serie A, Casini non ha più abbastanza voti per la rielezione
23 novembre 2024 12:30
L'allarme di Casini: "Franchi? Mancano 110 milioni, i soldi del Comune non bastano neppure per il primo lotto"
19 novembre 2024 15:00
Casini: "Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte"
30 ottobre 2024 12:07
Casini: "In Serie A c'è molta attenzione alla sostenibilità anche grazie al contributo della Fiorentina"
09 settembre 2024 18:28
Casini: "Il Comune di Firenze chieda deroga per rientro notturno dei voli da Atene, aiutiamo i tifosi"
15 maggio 2024 17:26
Casini annuncia: "La Serie A cambia la regola sugli extracomunitari, 2 slot senza vincoli di sostituzione"
14 maggio 2024 16:22
Casini: "Atalanta-Fiorentina recuperabile il 22 maggio, in caso di finali europee ipotesi 31 maggio e 2 giugno"
29 aprile 2024 11:53
Casini: "Quando ho preso la decisione su Atalanta-Fiorentina, i medici mi avevano avvisato su Barone"
24 aprile 2024 15:54
Casini: "Grande errore politico non far fare lo stadio alla Fiorentina. Ancora tante incertezze”
24 aprile 2024 14:30
Nonostante il caso Fagioli la Serie A vuole reintrodurre le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse
24 aprile 2024 11:38
Nasce il parcheggio del Viola Park: 4 ettari, terreno permeabile, autoproduzione di energie e luci
19 aprile 2024 16:53
Casini: "Eri a metà del tuo percorso Joe, adesso la Fiorentina lotterà più che mai per regalarti un trofeo"
19 marzo 2024 17:35
La Lega Serie A ricorda Joe Barone, Lorenzo Casini dichiara: "Ha sempre lottato per il bene del sistema"
19 marzo 2024 16:44
Casini non ci sta: "I 55 milioni di euro devono essere usati per altre priorità, non per la copertura del Franchi"
06 marzo 2024 15:04
Casini: "Uscire dalla FIGC? Vogliamo più peso decisionale e un'autonomia stile Premier League"
05 febbraio 2024 18:29
Casini a Calcio&Finanza:"I pochi tifosi? All'estero ci sono squadre più tifate ed altre meno"
26 gennaio 2024 22:13
Casini annuncia: "Vogliamo far giocare una giornata di serie A all'estero. Il problema sono i tifosi"
22 gennaio 2024 17:29
Casini: "Il decreto crescita è abolito. Supercoppa? Abbiamo deciso di seguire il modello spagnolo"
18 dicembre 2023 19:04
L'Arabia ha chiesto di spostare la Supercoppa a febbraio perchè Lazio e Fiorentina sono poco conosciute
08 dicembre 2023 18:09
Casini: "Ora il Viola Park potrà aprire le porte al popolo viola. È un orgoglio per Bagno a Ripoli"
28 settembre 2023 16:15
Casini rivela: “Comune di Bagno a Ripoli pronto da luglio a rilasciare l’agibilità ma poi sono sorte difformità con il progetto”
10 settembre 2023 09:28
Sindaco Bagno a Ripoli chiarisce: "Il parcheggio della tramvia sarà per tutti e non solo per la Fiorentina"
08 settembre 2023 17:15
Casini sul Viola Park: "L'8 settembre prima commissione, il 12 sopralluogo poi può arrivare l'agibilità"
29 agosto 2023 09:32
Casini: "Viola Park? Se tutto va bene, si potrà aprire verso l'11 agosto. Ma ci sono molti se"
24 luglio 2023 16:30
Casini: "Bagno a Ripoli nella storia della Fiorentina. Ci faremo trovare pronti per questa sfida"
12 luglio 2023 09:29
Casini: "Viola Park? Pronto per la nuova vita della Fiorentina. Ma per ora l'accoglienza sarà limitata"
03 luglio 2023 16:05
Casini: "Troppi stranieri, serve rivedere la legge Bosman. Mettere un limite è nell'interesse di tutti"
26 giugno 2023 16:40
Casini sullo spareggio tra Spezia e Verona: "Città? Anche Firenze tra le candidate"
05 giugno 2023 12:30
L'allarme di Casini: "Stadi in Italia fermi agli anni '90. Euro2032 non è l'unico motivo per agire"
11 maggio 2023 16:35
Casini: "Viola Park coronamento di un sogno. Solo 4 anni per l'inaugurazione, in Italia non siamo abituati"
19 aprile 2023 19:59
Casini: "Parcheggio Viola Park? Chi non lo vuole pensa solo a far polemica. Non spenderemo un euro come Comune"
23 marzo 2023 17:30
Casini: "Dovrebbe essere certo che il ritiro della Fiorentina si farà al Viola Park, non dipende da me"
22 marzo 2023 13:32
Casini annuncia: "Supercoppa a 4 squadre in Arabia. Il problema del calcio è la pirateria"
13 marzo 2023 20:35
Scandalo in Lega: stilato verbale falso, voglia di insabbiamento. Chieste dimissioni Casini e De Siervo
13 marzo 2023 10:25
Casini: "Partite in calendario sono troppe, auspichiamo un intervento del governo sulla pirateria"
11 marzo 2023 14:25
Viola Park, spunta la raccolta firme contro il parcheggio provvisorio: "No al finanziamento pubblico"
11 marzo 2023 10:03
Sindaco di Bagno a Ripoli sicuro: "Il ritiro si farà al Viola Park. Lavori finiti tra maggio, giugno e luglio"
10 marzo 2023 21:27
Caos in Lega Serie A. Casini convoca De Siervo dopo parole a favore della Juventus. Potrebbero saltare
03 marzo 2023 12:16
Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso
24 febbraio 2023 15:54
Sind. Bagno a Ripoli annuncia: "Viola Park verrà inaugurato a fine marzo-inizio aprile"
07 febbraio 2023 19:52
Casini: "Plusvalenze non sono un male, il problema è l'abuso. Campionato falsato? Domanda retorica"
26 gennaio 2023 16:45
Casini risponde a Gravina: "Triste è non vedere l'Italia ai Mondiali, non la Supercoppa a Riyad"
18 gennaio 2023 21:20
Casini: "2023 l'anno del Viola Park, obiettivo luglio per il ritiro. In primavera cantieri per parcheggi"
23 dicembre 2022 08:20
Casini: "Bocciatura spalmadebiti? Non mi risulta. Il governo ci sta lavorando, aspettiamo di capire come"
15 dicembre 2022 17:20
Casini, frecciata alla Fiorentina: "Sulle tasse dette cose non vere, argomento fantoccio, Verità è altra"
09 dicembre 2022 20:29
Casini: "Serve buonsenso sulla rateizzazione delle tasse. Sanzioni? Sequestro del centro sportivo"
28 novembre 2022 19:11
Casini cerca di andare verso la Fiorentina sulle squadre B: "Bisogna risolvere il problema economico"
27 novembre 2022 15:30
Casini: “Ritiro al Viola Park è importante. Parcheggio? I tempi non corrispondono, ma non sarà un problema”
26 novembre 2022 14:28
Casini sul ritiro al Viola Park: "Ci faremo trovare pronti, a disposizione parcheggi e trasporti per i tifosi"
24 novembre 2022 18:27
Barone abbandona assemblea di Lega, Casini spiega: "Nasce da mancata intesa su un consigliere"
22 novembre 2022 18:20
L'accusa di Casini: "In assemblea di Lega i dirigenti litigano per i soldi, non pensano ai giovani"
24 settembre 2022 17:37
Serie A, Casini: "Nessun rinvio della prima giornata. Spareggio? È un ritorno, il calcio è fatto di tradizioni"
02 agosto 2022 20:17
Casini: "Viola Park? Commisso ha investito 105 milioni, importante per la crescita del club"
14 luglio 2022 07:55
Casini: "Viola Park uno dei migliori centri sportivi al mondo. Fondamentale per la crescita della Fiorentina"
16 maggio 2022 15:28
Casini chiarisce: "Torino-Roma si giocherà venerdì. Data Fiorentina-Juventus la decideremo lunedì"
11 maggio 2022 20:21
Casini: "Svolta nella commercializzazione dei diritti all'estero. Alle squadra andranno più soldi dalle TV"
06 maggio 2022 13:52
Casini rivela: "Proprietà americane mi hanno voluto come presidente della Serie A, non solo Lotito"
30 aprile 2022 16:02
Casini: "Strutture come il Viola Park mancano all'Italia. Il calcio italiano deve ripartire da questi centri"
04 aprile 2022 22:37
Sindaco Bagno a Ripoli: "Viola Park ci siamo: non mi aspettavo tempi così brevi. Sentito Commisso: è carico"
31 marzo 2022 21:49
Recuperi di serie A, presidente Casini bacchetta tutti: "Non deve accadere mai più questo ritardo"
30 marzo 2022 19:39
La Fiorentina ha vinto, Casini nuovo presidente di Lega. E' l'uomo voluto da Barone per cambiare il calcio
11 marzo 2022 13:38
La Fiorentina e i club "americani" vogliono Casini presidente di Lega per cambiare il calcio italiano
10 marzo 2022 11:46
Presidente Lega Serie A, che flop per Casini, il candidato sostenuto anche dalla Fiorentina
04 marzo 2022 10:15
Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"
03 febbraio 2022 16:15
Casini precisa: ''Il Viola Park procede a gonfie vele, nessun problema. Commisso è innamorato"
02 febbraio 2022 19:16
Casini: "Commisso schietto, siamo in sintonia, i lavori del Viola Park proseguono. Domani inauguriamo il campo sportivo"
15 settembre 2021 20:11
Foto, sopralluogo al Viola Park per Commisso con Joe Barone, Casamonti e il sindaco Casini
02 settembre 2021 12:55
Casini: "L'obiettivo è di finire il Viola Park entro agosto 2022"
23 agosto 2021 20:57
Casini: "Viola Park nel mio mandato. Ho sentito Commisso: è carico, vuole fare delle belle cose"
14 luglio 2021 13:05
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Commisso: "Sono felice che il TAR abbia rigettato il ricorso"
14 giugno 2021 19:02
Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"
14 giugno 2021 15:29
Casini: "Ho fatto un sopralluogo al Viola Park insieme a Giani e Nardella"
04 maggio 2021 14:11
Casini: "Viola Park pronto nel 2022. Commisso mi ha detto che farà una campagna acquisti importante"
09 aprile 2021 21:26
Casini: "Il ricorso di Italia Nostra mi ha lasciato indifferente. Non è vero..."
31 marzo 2021 20:42
Ricorso di Italia Nostra sul Viola Park, Casini: "Siamo tranquilli, ma il progetto rischia di rallentare"
09 marzo 2021 13:28
Casini: "Nel mese di marzo inizierà il grosso del lavori al Viola Park"
26 febbraio 2021 15:50
Sind. Bagno a Ripoli: "Viola Park prima della tramvia? Beh... a Commisso piace vincere facile"
11 febbraio 2021 13:41
Casini: "Il rapporto Commisso-politica dovrebbe distendersi. Tutti vogliamo il bene della Fiorentina"
09 febbraio 2021 21:26
Casini: "Viola Park? Uno degli investimenti più importanti nel territorio fiorentino. Segnale di speranza"
05 febbraio 2021 12:54
Casini: "L'incontro di ieri con Commisso per il Viola Park è andato bene"
20 gennaio 2021 15:52
Radio Bruno, incontro positivo di Commisso con Casini per il Viola Park
19 gennaio 2021 15:58
Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio"
07 gennaio 2021 16:49
Casini: "Spero che si possa mettere la prima pietra entro i primi di febbraio"
02 gennaio 2021 10:25
Casini: "Il nuovo centro sportivo può finalmente nascere. La Fiorentina..."
27 ottobre 2020 10:11
E' ufficiale il centro sportivo si farà, la gioia del sindaco Casini: "Giorno storico per Bagno a Ripoli"
26 ottobre 2020 23:08
Casini, confermate le tempistiche sul centro sportivo. Da novembre...
16 ottobre 2020 16:35
Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"
13 ottobre 2020 21:28
Casini: "Centro sportivo? Noi abbiamo fatto "fast, fast, fast" ora tocca a Commisso e alla Fiorentina"
07 ottobre 2020 11:36
Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto
18 settembre 2020 18:04
Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"
03 agosto 2020 22:05
Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"
24 luglio 2020 20:57
Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"
24 luglio 2020 11:18
Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato
22 luglio 2020 09:03
Casini: "Centro sportivo? Commisso sperava di iniziare i lavori ad ottobre ma non sarà possibile"
21 luglio 2020 16:40
Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità
21 luglio 2020 08:53
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