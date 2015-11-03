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Notizie Casini Fiorentina

Casini ricorda Commisso: "Il Viola Park la sua creatura. Averti conosciuto un onore ed un insegnamento vero"

17 gennaio 2026 09:59

Casini: "Lo stadio non penso che sarà pronto prima del 2030, alla fine dovrà metterci mano Commisso"

19 novembre 2025 20:25

Casini: "Il Franchi sarà bellissimo, però i tempi di realizzazione sono molto lunghi"

06 dicembre 2024 20:34

Quando si giocherà Fiorentina-Inter? Casini: "Dopo Natale se ne parlerà, bisogna trovare la prima data utile"

02 dicembre 2024 22:52

Si va verso il cambio di presidenza in Serie A, Casini non ha più abbastanza voti per la rielezione

23 novembre 2024 12:30

L'allarme di Casini: "Franchi? Mancano 110 milioni, i soldi del Comune non bastano neppure per il primo lotto"

19 novembre 2024 15:00

Casini: "Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte"

30 ottobre 2024 12:07

Casini: "In Serie A c'è molta attenzione alla sostenibilità anche grazie al contributo della Fiorentina"

09 settembre 2024 18:28

Casini: "Il Comune di Firenze chieda deroga per rientro notturno dei voli da Atene, aiutiamo i tifosi"

15 maggio 2024 17:26

Casini annuncia: "La Serie A cambia la regola sugli extracomunitari, 2 slot senza vincoli di sostituzione"

14 maggio 2024 16:22

Casini: "Atalanta-Fiorentina recuperabile il 22 maggio, in caso di finali europee ipotesi 31 maggio e 2 giugno"

29 aprile 2024 11:53

Casini: "Quando ho preso la decisione su Atalanta-Fiorentina, i medici mi avevano avvisato su Barone"

24 aprile 2024 15:54

Casini: "Grande errore politico non far fare lo stadio alla Fiorentina. Ancora tante incertezze”

24 aprile 2024 14:30

Nonostante il caso Fagioli la Serie A vuole reintrodurre le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse

24 aprile 2024 11:38

Nasce il parcheggio del Viola Park: 4 ettari, terreno permeabile, autoproduzione di energie e luci

19 aprile 2024 16:53

Casini: "Eri a metà del tuo percorso Joe, adesso la Fiorentina lotterà più che mai per regalarti un trofeo"

19 marzo 2024 17:35

La Lega Serie A ricorda Joe Barone, Lorenzo Casini dichiara: "Ha sempre lottato per il bene del sistema"

19 marzo 2024 16:44

Casini non ci sta: "I 55 milioni di euro devono essere usati per altre priorità, non per la copertura del Franchi"

06 marzo 2024 15:04

Casini: "Uscire dalla FIGC? Vogliamo più peso decisionale e un'autonomia stile Premier League"

05 febbraio 2024 18:29

Casini a Calcio&Finanza:"I pochi tifosi? All'estero ci sono squadre più tifate ed altre meno"

26 gennaio 2024 22:13

Casini annuncia: "Vogliamo far giocare una giornata di serie A all'estero. Il problema sono i tifosi"

22 gennaio 2024 17:29

Casini: "Il decreto crescita è abolito. Supercoppa? Abbiamo deciso di seguire il modello spagnolo"

18 dicembre 2023 19:04

L'Arabia ha chiesto di spostare la Supercoppa a febbraio perchè Lazio e Fiorentina sono poco conosciute

08 dicembre 2023 18:09

Casini: "Ora il Viola Park potrà aprire le porte al popolo viola. È un orgoglio per Bagno a Ripoli"

28 settembre 2023 16:15

Casini rivela: “Comune di Bagno a Ripoli pronto da luglio a rilasciare l’agibilità ma poi sono sorte difformità con il progetto”

10 settembre 2023 09:28

Sindaco Bagno a Ripoli chiarisce: "Il parcheggio della tramvia sarà per tutti e non solo per la Fiorentina"

08 settembre 2023 17:15

Casini sul Viola Park: "L'8 settembre prima commissione, il 12 sopralluogo poi può arrivare l'agibilità"

29 agosto 2023 09:32

Casini: "Viola Park? Se tutto va bene, si potrà aprire verso l'11 agosto. Ma ci sono molti se"

24 luglio 2023 16:30

Casini: "Bagno a Ripoli nella storia della Fiorentina. Ci faremo trovare pronti per questa sfida"

12 luglio 2023 09:29

Casini: "Viola Park? Pronto per la nuova vita della Fiorentina. Ma per ora l'accoglienza sarà limitata"

03 luglio 2023 16:05

Casini: "Troppi stranieri, serve rivedere la legge Bosman. Mettere un limite è nell'interesse di tutti"

26 giugno 2023 16:40

Casini sullo spareggio tra Spezia e Verona: "Città? Anche Firenze tra le candidate"

05 giugno 2023 12:30

L'allarme di Casini: "Stadi in Italia fermi agli anni '90. Euro2032 non è l'unico motivo per agire"

11 maggio 2023 16:35

Casini: "Viola Park coronamento di un sogno. Solo 4 anni per l'inaugurazione, in Italia non siamo abituati"

19 aprile 2023 19:59

Casini: "Parcheggio Viola Park? Chi non lo vuole pensa solo a far polemica. Non spenderemo un euro come Comune"

23 marzo 2023 17:30

Casini: "Dovrebbe essere certo che il ritiro della Fiorentina si farà al Viola Park, non dipende da me"

22 marzo 2023 13:32

Casini annuncia: "Supercoppa a 4 squadre in Arabia. Il problema del calcio è la pirateria"

13 marzo 2023 20:35

Scandalo in Lega: stilato verbale falso, voglia di insabbiamento. Chieste dimissioni Casini e De Siervo

13 marzo 2023 10:25

Casini: "Partite in calendario sono troppe, auspichiamo un intervento del governo sulla pirateria"

11 marzo 2023 14:25

Viola Park, spunta la raccolta firme contro il parcheggio provvisorio: "No al finanziamento pubblico"

11 marzo 2023 10:03

Sindaco di Bagno a Ripoli sicuro: "Il ritiro si farà al Viola Park. Lavori finiti tra maggio, giugno e luglio"

10 marzo 2023 21:27

Caos in Lega Serie A. Casini convoca De Siervo dopo parole a favore della Juventus. Potrebbero saltare

03 marzo 2023 12:16

Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso

24 febbraio 2023 15:54

Sind. Bagno a Ripoli annuncia: "Viola Park verrà inaugurato a fine marzo-inizio aprile"

07 febbraio 2023 19:52

Casini: "Plusvalenze non sono un male, il problema è l'abuso. Campionato falsato? Domanda retorica"

26 gennaio 2023 16:45

Casini risponde a Gravina: "Triste è non vedere l'Italia ai Mondiali, non la Supercoppa a Riyad"

18 gennaio 2023 21:20

Casini: "2023 l'anno del Viola Park, obiettivo luglio per il ritiro. In primavera cantieri per parcheggi"

23 dicembre 2022 08:20

Casini: "Bocciatura spalmadebiti? Non mi risulta. Il governo ci sta lavorando, aspettiamo di capire come"

15 dicembre 2022 17:20

Casini, frecciata alla Fiorentina: "Sulle tasse dette cose non vere, argomento fantoccio, Verità è altra"

09 dicembre 2022 20:29

Casini: "Serve buonsenso sulla rateizzazione delle tasse. Sanzioni? Sequestro del centro sportivo"

28 novembre 2022 19:11

Casini cerca di andare verso la Fiorentina sulle squadre B: "Bisogna risolvere il problema economico"

27 novembre 2022 15:30

Casini: “Ritiro al Viola Park è importante. Parcheggio? I tempi non corrispondono, ma non sarà un problema”

26 novembre 2022 14:28

Casini sul ritiro al Viola Park: "Ci faremo trovare pronti, a disposizione parcheggi e trasporti per i tifosi"

24 novembre 2022 18:27

Barone abbandona assemblea di Lega, Casini spiega: "Nasce da mancata intesa su un consigliere"

22 novembre 2022 18:20

L'accusa di Casini: "In assemblea di Lega i dirigenti litigano per i soldi, non pensano ai giovani"

24 settembre 2022 17:37

Serie A, Casini: "Nessun rinvio della prima giornata. Spareggio? È un ritorno, il calcio è fatto di tradizioni"

02 agosto 2022 20:17

Casini: "Viola Park? Commisso ha investito 105 milioni, importante per la crescita del club"

14 luglio 2022 07:55

Casini: "Viola Park uno dei migliori centri sportivi al mondo. Fondamentale per la crescita della Fiorentina"

16 maggio 2022 15:28

Casini chiarisce: "Torino-Roma si giocherà venerdì. Data Fiorentina-Juventus la decideremo lunedì"

11 maggio 2022 20:21

Casini: "Svolta nella commercializzazione dei diritti all'estero. Alle squadra andranno più soldi dalle TV"

06 maggio 2022 13:52

Casini rivela: "Proprietà americane mi hanno voluto come presidente della Serie A, non solo Lotito"

30 aprile 2022 16:02

Casini: "Strutture come il Viola Park mancano all'Italia. Il calcio italiano deve ripartire da questi centri"

04 aprile 2022 22:37

Sindaco Bagno a Ripoli: "Viola Park ci siamo: non mi aspettavo tempi così brevi. Sentito Commisso: è carico"

31 marzo 2022 21:49

Recuperi di serie A, presidente Casini bacchetta tutti: "Non deve accadere mai più questo ritardo"

30 marzo 2022 19:39

La Fiorentina ha vinto, Casini nuovo presidente di Lega. E' l'uomo voluto da Barone per cambiare il calcio

11 marzo 2022 13:38

La Fiorentina e i club "americani" vogliono Casini presidente di Lega per cambiare il calcio italiano

10 marzo 2022 11:46

Presidente Lega Serie A, che flop per Casini, il candidato sostenuto anche dalla Fiorentina

04 marzo 2022 10:15

Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"

03 febbraio 2022 16:15

Casini precisa: ''Il Viola Park procede a gonfie vele, nessun problema. Commisso è innamorato"

02 febbraio 2022 19:16

Casini: "Commisso schietto, siamo in sintonia, i lavori del Viola Park proseguono. Domani inauguriamo il campo sportivo"

15 settembre 2021 20:11

Foto, sopralluogo al Viola Park per Commisso con Joe Barone, Casamonti e il sindaco Casini

02 settembre 2021 12:55

Casini: "L'obiettivo è di finire il Viola Park entro agosto 2022"

23 agosto 2021 20:57

Casini: "Viola Park nel mio mandato. Ho sentito Commisso: è carico, vuole fare delle belle cose"

14 luglio 2021 13:05

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Commisso: "Sono felice che il TAR abbia rigettato il ricorso"

14 giugno 2021 19:02

Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"

14 giugno 2021 15:29

Casini: "Ho fatto un sopralluogo al Viola Park insieme a Giani e Nardella"

04 maggio 2021 14:11

Casini: "Viola Park pronto nel 2022. Commisso mi ha detto che farà una campagna acquisti importante"

09 aprile 2021 21:26

Casini: "Il ricorso di Italia Nostra mi ha lasciato indifferente. Non è vero..."

31 marzo 2021 20:42

Ricorso di Italia Nostra sul Viola Park, Casini: "Siamo tranquilli, ma il progetto rischia di rallentare"

09 marzo 2021 13:28

Casini: "Nel mese di marzo inizierà il grosso del lavori al Viola Park"

26 febbraio 2021 15:50

Sind. Bagno a Ripoli: "Viola Park prima della tramvia? Beh... a Commisso piace vincere facile"

11 febbraio 2021 13:41

Casini: "Il rapporto Commisso-politica dovrebbe distendersi. Tutti vogliamo il bene della Fiorentina"

09 febbraio 2021 21:26

Casini: "Viola Park? Uno degli investimenti più importanti nel territorio fiorentino. Segnale di speranza"

05 febbraio 2021 12:54

Casini: "L'incontro di ieri con Commisso per il Viola Park è andato bene"

20 gennaio 2021 15:52

Radio Bruno, incontro positivo di Commisso con Casini per il Viola Park

19 gennaio 2021 15:58

Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio"

07 gennaio 2021 16:49

Casini: "Spero che si possa mettere la prima pietra entro i primi di febbraio"

02 gennaio 2021 10:25

Casini: "Il nuovo centro sportivo può finalmente nascere. La Fiorentina..."

27 ottobre 2020 10:11

E' ufficiale il centro sportivo si farà, la gioia del sindaco Casini: "Giorno storico per Bagno a Ripoli"

26 ottobre 2020 23:08

Casini, confermate le tempistiche sul centro sportivo. Da novembre...

16 ottobre 2020 16:35

Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"

13 ottobre 2020 21:28

Casini: "Centro sportivo? Noi abbiamo fatto "fast, fast, fast" ora tocca a Commisso e alla Fiorentina"

07 ottobre 2020 11:36

Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto

18 settembre 2020 18:04

Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"

03 agosto 2020 22:05

Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"

24 luglio 2020 20:57

Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"

24 luglio 2020 11:18

Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato

22 luglio 2020 09:03

Casini: "Centro sportivo? Commisso sperava di iniziare i lavori ad ottobre ma non sarà possibile"

21 luglio 2020 16:40

Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità

21 luglio 2020 08:53

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