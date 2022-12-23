Casini: "2023 l'anno del Viola Park, obiettivo luglio per il ritiro. In primavera cantieri per parcheggi"

Le parole del sindaco di Bagno a Ripoli sul Viola Park

Scrive La Nazione, è un fine anno intenso per il sindaco Francesco Casini, dopo la sua decisione di lasciare il Pd e passare a Italia viva, che ha messo a rischio la resistenza della sua maggioranza a un anno e mezzo dalla fine della sua seconda consiliatura. Ma con una revisione delle deleghe, la giunta regge e si appresta ad affrontare l’ultimo intero anno solare alla guida di Bagno a Ripoli.

Obiettivi per il nuovo anno? «Sarà l’anno del Viola Park, dei lavori della variante di Grassina che entrano finalmente nel vivo e di quelli per il progetto sociale del Dopo di noi, a cui teniamo molto. Inizierà la realizzazione del nuovo parco urbano di Sorgane. Un’altra azienda leader nella moda metterà radici qui, ma ancora non possiamo anticipare niente. E poi tanti servizi e lavori pubblici che renderanno il territorio sempre più vivo, più comunità e meno dormitorio».

Quali sono i tempi per il Viola Park e il tram? «In vista del ritiro della Fiorentina di luglio, siamo al lavoro per accogliere i tanti tifosi che visiteranno il territorio. È una grande opportunità e ci faremo trovare pronti. In primavera partiranno i cantieri per il parcheggio, contemporaneamente metteremo a disposizione aree di proprietà comunale per la sosta. Il tram? Con il Comune di Firenze lavoriamo ogni giorno per accelerare l’avvio dei cantieri e realizzare l’opera entro il 2026 come chiede il Pnrr».

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