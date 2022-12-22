"Fiorentina e Bonaventura discutono il rinnovo: si cerca l'intesa sulla durata del nuovo contratto"

Il contratto di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina scadrà a giugno 2023. Ma l'avventura del centrocampista italiano in Riva d'Arno potrebbe continuare. Infatti, stando quanto riportato da Orazio Ac...

Il contratto di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina scadrà a giugno 2023. Ma l'avventura del centrocampista italiano in Riva d'Arno potrebbe continuare. Infatti, stando quanto riportato da Orazio Accomando, sarebbe già andato in scena un incontro tra Jack e il club viola durante la sosta per il Mondiale. Le parti - si legge -, sono in cerca dell'intesa sulla durata del nuovo accordo. Di seguito il tweet del giornalista di Dazn.

https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/