Casini: "Viola Park pronto nel 2022. Commisso mi ha detto che farà una campagna acquisti importante"

Casini parla dei lavori del Viola Park, i quali stanno procedendo. Nel 2022 sarà pronto

"I lavori del Viola Park stanno procedendo bene - ha detto Casini, sindaco di Bagno a Ripoli a Radio Toscana -, la scadenza è prevista ad agosto 2022. Il ricordo di Italia Nostra? Aspettiamo per capire come andrà a finire il ricorso. Confido che per la stagione 2022/23 si possa ospitare tutte le squadre. La campagna acquisti della prossima stagione sarà importante, questo è quanto mi ha detto Commisso".

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