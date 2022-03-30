Recuperi di serie A, presidente Casini bacchetta tutti: "Non deve accadere mai più questo ritardo"

Il nuovo presidente di Lega Lorenzo Casini ha commentato negativamente il ritardo sulle date dei nuovi recuperi di serie A

La Lega Serie A ha comunicato le date di recupero delle sfide del massimo campionato italiano che sono state rinviate nel periodo tra dicembre e gennaio per Covid, in seguito all’esplosione della variante Omicron. La prima, l’incontro Udinese-Salernitana, andrà in scena mercoledì 20 aprile, mentre l’ultima – il match tra Atalanta e Torino – è prevista per l’11 maggio, ma rimane soggetta al percorso dei bergamaschi in Europa League.

La tanto discussa sfida tra Bologna e Inter – originariamente in programma il 6 gennaio 2022 – si disputerà il prossimo 27 aprile 2022 allo stadio Renato Dall’Ara. Nella stessa data verranno giocate le sfide tra Fiorentina e Udinese e tra Salernitana e Venezia. «Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia – ha detto il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato. In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date delle gare non disputate».

«Per questo ho scritto oggi ai Presidenti Giovanni Malagò e Gabriele Gravina per trovare insieme una soluzione che possa ridurre sensibilmente i tempi delle eventuali controversie in caso di gare rinviate, anche con procedure speciali simili a quanto già avviene con il Tas durante i giochi olimpici». Lo riporta Calcio e Finanza

BUCCHIONI NON E' COSI TENERO CON IL GIUDIZIO

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