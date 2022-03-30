Bucchioni non ci sta: "Spostamento di Fiorentina-Udinese ad aprile, è stato falsato il campionato"

In casa Fiorentina i due argomenti del giorno sono le critiche della Curva Fiesole al nuovo stemma e la data del recupero contro l'Udinese

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue considerazioni:

"Il campionato è falsato con questi recuperi, un conto sarebbe stato affrontare l'Udinese a gennaio che era in difficoltà, un conto sarà affrontarla a fine aprile, adesso è una squadra più solida. Mi aspetto una grande Fiorentina in questo finale di campionato, ho visto una crescita dal punto di vista fisico, probabilmente è stata fatta una preparazione per dare uno sprint per dare il massimo negli ultimi due mesi. Siamo cresciuti rispetto a prima dove prendevi contropiedi.

Critiche al logo? Rispetto per tutte le opinioni, la discussioni e il confronto vanno sempre bene, io non ci vedo nulla di strano, non condivido e non capisco le contestazioni, anche il calcio deve guardare al futuro. Non è stata calpestata la storia della Fiorentina, il giglio lo avevamo già visto, se avessero tirato fuori uno stemma senza storia allora sarebbe stato diverso. Adesso ci sono anche interessi di marketing, porterà più soldi, e se questi soldi servissero per comprare qualche giocatore in più?"

PARLA BALOTELLI

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