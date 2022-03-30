Tutta l'umiltà di Balotelli: "Con me in campo buone possibilità di segnare, sono bravino sotto porta"

Mario Balotelli ha parlato a Sky Sport della sua mancata convocazione alla sfida di qualificazione per il mondiale, perse contro la Macedonia

Intervistato da Sky, Mario Balotelli parla così della mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia, uno spareggio in cui non ha potuto dire la sua perché non convocato dal ct Mancini, che gli ha preferito Joao Pedro: "Non è questione della convocazione di adesso. Il Mondiale era a dicembre, la possibilità di andarci c'era e speravo di poterci andare, ho perso una grande possibilità io. Sono mancato? Io manco quando si perde, prima nessuno lo diceva. Ho visto la partita e ci sono state occasioni, io sotto porta sono bravino ma non è detto che vincevamo se c'era Mario, ma c'erano buone possibilità di fare un gol. Mancini? Non l'ho sentito ma sono felicissimo che rimanga, io gli voglio bene. La gente è delusa e triste ma non puoi dimenticare che ha fatto vincere l'Europeo a una squadra forte ma comunque inattesa a certi livelli". Lo riporta TMW

GRAZIANI E LE DISCUSSIONI CON ANTOGNONI PER EYSSERIC

https://www.labaroviola.com/graziani-discutevo-di-eysseric-con-antognoni-grandi-cose-poi-ti-pentivi-di-averlo-fatto-giocare/170702/