Graziani: "Discutevo di Eysseric con Antognoni, grandi cose poi ti pentivi di averlo fatto giocare"

Ciccio Graziani e gli allenamenti visti della Fiorentina negli anni scorsi, le sue considerazioni su Saponara ed Eysseric

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato anche di Eysseric e Saponara, visti da vicino da lui in allenamento, le sue parole:

"Quando andavo a vedere l'allenamento della Fiorentina, vedevo Saponara che aveva qualità e facevi grandi cose, con la palla inventava, palloni in profondità, tagli, mi piaceva da morire, ma non veniva mai preso in considerazione e mi chiedevo il motivo. Se un giorno non si fosse presentato in allenamento non se ne sarebbe accorto nessuno. Stessa con Eysseric, in allenamento faceva cose egregie, mi sbalordiva ogni volta che lo guardavo. Ci si chiedeva come facevi a non farlo giocare, su questo discutevo spesso anche con Giancarlo Antognoni, lui mi diceva che poi in partita magari ti pentivi di averlo fatto giocare” conclude Graziani

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