Casini: “Viola Park? Se tutto va bene, si potrà aprire verso l’11 agosto. Ma ci sono molti se”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il sindaco di Bagno a Ripoli, Leonardo Casini, ha così parlato del Viola Park: “Col Presidente Commisso e il dg Barone ci sentiamo continuamente, con un rapporto molto sincero. Frutto di un’empatia che si è creata con il tempo. Non ci sentiamo chiamati in causa dalle loro parole. Anzi, tutte le istituzioni stanno collaborando per aprire le porte del Viola Park. Le questione della sicurezza sono molto serie, non sono delle perdite di tempo. Tutta questione di deroghe su deroghe. Presto ci sarà la riunione dei vigili del fuoco che deciderà che strada intraprendere. Il pubblico? Non so quando potrà entrare, si fa male a gestire le date. Non voglio creare aspettative. Il 27 la commissione pubblico spettacolo deciderà il da farsi. Comunque si parla di giorni, non di mesi. Verso l’11 Agosto, se tutto va bene, si potrà aprire. Ma ci sono molti se. Tutti stanno facendo il loro lavoro con serietà. Ho parlato con la Fiorentina”.