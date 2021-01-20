Casini: "L'incontro di ieri con Commisso per il Viola Park è andato bene"

Ieri Casini ha avuto un incrontro per il nuovo centro sportivo con il presidente Commisso.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato dell'incontro di ieri in hotel con il presidente Commisso.

Ecco le sue parole: "Ho avuto una riunione con il presidente Commisso per chiarire gli ultimi dettagli del nuovo centro sportivo. Le cose stanno andando bene, lui è sempre molto attento e vuole partecipare. Ogni incontro con lui mi trasmette carica, mette il cuore in tutto quello che fa. Ha una passione smisurata. Napoli? E’ molto arrabbiato, per non dire cose peggiori. Si aspettava un altro campionato dalla squdra viola e risposte anche su temi extracampo. Dietro la rabbia però c’è la passione e questo mi rinfranca anche come tifoso. Ha voglia di investire e ripartire".

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