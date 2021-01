Commisso: “Contro il Napoli io sarei stato espulso. Ho parlato ad uno ad uno con tutti i calciatori”

R

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali della società viola, queste le sue parole pochi giorni dopo l’umiliazione di Napoli e a pochi giorni dalla partita contro il Crotone:

“Ho assistito a due partite dopo il mio rientro in Italia, una l’abbiamo persa all’ultimo minuto, l’altra persa sei a zero. Adesso voglio stare vicino alla squadra. Ho parlato ad uno ad uno con i ragazzi, sono sicuri che tutti sanno che è stata una brutta partita che non ha portato onore a nessuno.

Sono sicuro che tutti vorranno rifarsi, avranno l’occasione per rifarsi. Non ho visto la cattiveria che ho visto contro la Juventus, quella voglio vedere. Contro il Crotone nulla è scontato, in Italia nessuna partita è gia decisa prima, guadate lo Spezia ieri contro la Roma. Dobbiamo vincere per ripartire.

I calciatori lo sanno, contro il Crotone devono giocare per l’eccellenza e la cattiveria per l’onore dei nostri tifosi. Io contro il Napoli sarei stato espulso, ha detto bene Prandelli che non va bene nemmeno un’ammonizione nella partita di domenica scorsa”

