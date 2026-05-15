TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"

Il tecnico avrebbe dovuto percepire altri 6 milioni netti

Secondo TMW, emergono ulteriori dettagli sulla risoluzione del contratto di Stefano Pioli con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dal portale, il tecnico, che aveva firmato la scorsa estate fino al 2028, avrebbe dovuto percepire ulteriori 6 milioni di euro netti, ma si è accordato con il club gigliato per concludere anticipatamente il suo rapporto lavorativo: l'intesa, che ha soddisfatto entrambe le parti, è stata trovata a meta strada.