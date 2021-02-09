Casini: "Il rapporto Commisso-politica dovrebbe distendersi. Tutti vogliamo il bene della Fiorentina"

Stefano Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, comune nel quale sorgerà il Viola Park, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel corso del pomeriggio. Ecco le sue parole:

VIOLA PARK-TRAMVIA "Penso che verrà realizzato prima il centro sportivo della tramvia che arriverà a Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda la tramvia siamo alle prese con un ricorso al TAR ma risolveremo anche questo".

COMMISSO "Probabilmente la situazione tra Commisso e la politica deve un po' alleggerirsi perché è meglio lavorare in un clima di condivisione. Credo che tutti vogliamo il bene della Fiorentina che è una risorsa molto importante del nostro territorio. Noi fiorentini sappiamo esssere sia criticoni ma anche molto passionali".

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