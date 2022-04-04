Casini: "Strutture come il Viola Park mancano all'Italia. Il calcio italiano deve ripartire da questi centri"

Le parole del nuovo presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini dopo la visita al Viola Park

Lorenzo Casini, nuovo presidente della Lega Calcio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina dopo la visita al Viola Park. Ecco le sue parole: "Mi sembra un progetto molto ambizioso, nel senso migliore del termine. Sono 27 ettari, centri di questo tipo sono quello che probabilmente è mancato al paese in questi anni. In altri paesi, invece, sono stati realizzati. Sono l'unico modo per ripartire per il calcio italiano. I giovani italiani ci sono, il problema è assicurarsi che non si perdano e possano arrivare in prima squadra. Dobbiamo lavorare tutti per questo scopo, la Serie A, la Federazione e tutte le leghe".

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