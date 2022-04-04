Infantino: "Il giorno migliore per essere a Firenze, ha perso la Juventus ed ha vinto la Fiorentina"

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto visita al Viola Park ed è stato ospite nella manifestazione per ricordare Artemio Franchi

Nel corso dell'intervista rilasciata a margine dell'evento in ricordo di Artemio Franchi, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, notoriamente tifoso nerazzurro, ha anche scherzato sui risultati dell'ultimo turno di campionato: "Prima di tutto, siamo a Firenze e volevo dirlo prima: ha vinto la Fiorentina, ha perso la Juve quindi va tutto bene. Poi sono contento perché ha vinto l'Inter"

Cosa deve fare il calcio italiano per ripartire?

"Il campionato è molto avvincente, poi la non qualificazione dimostra che qualcosa non va. Bisogna lavorare per il futuro. Penso che si debba avviare una riflessione sui vivai, sui giovani che devono integrare le squadre. Ma non vale solo per l'Italia, bensì per tutto il mondo: se pensiamo che la formazione debba farla sempre qualcun altro e poi li prendiamo perché abbiamo i soldi non si va lontano. E quindi penso che una riflessione in questo senso vada fatta".

"Sono rimasto impressionato, è una struttura formidabile, ce ne sono poche al mondo così. E' una visione per il futuro, per i giovani di Rocco Commisso: gli faccio i complimenti: tanti vogliono entrare nel calcio e investono in giocatori, negli stadi ed è importante ma questo è un investimento nel futuro. E' la cosa più giusta e importante, è una prospettiva che hanno in pochi nel mondo. Deve diventare un modello: il fatto che venga fatto in Italia, in questo momento dove il calcio italiano è in crisi, senza l'Italia ai Mondiali, è importantissimo. Sarà un modello per l'Italia ma che noi come FIFA sfrutteremo per far vedere l'importanza. In una città come Firenze ci voleva una struttura così. E' fondamentale che sia pensato per i ragazzini, per le ragazzine, per maschi, femmine e per la prima squadra: è un modello americano, tutti possono identificarsi in questo Viola Park. Le V sono da dipingere di viola, vedremo se la Fiorentina seguirà i consigli del Presidente della FIFA...". Lo riporta TMW

LE FOTO DELLA VISITA AL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-fatto-visitare-il-viola-park-a-infantino-claudio-lotito-valentina-vezzali-e-casini/171448/