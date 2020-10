Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha rilasciato un’intervista su Lady Radio.

Queste le dichiarazioni: “Ieri è stata approvata la variante in Consiglio comunale, il nuovo centro sportivo può finalmente nascere. Oltre due ore e mezza di discussione, e poi l’iter è stato finalmente chiuso. I tempi di pubblicazione sono di trenta giorni, poi servirà una settimana per le comunicazioni a tutti gli enti; quindi palla alla Fiorentina, che entro fine anno dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i permessi per cominciare effettivamente i lavori. Quando si vuole collaborare e c’è l’atteggiamento giusto da parte di tutti, si può fare veramente bene, anche in Italia: è un bel segnale di fiducia per superare la fase difficile che stiamo vivendo”.

LEGGI ANCHE COMMISSO HA DATO LA MAGLIA NUMERO 10 A CASTROVILLI