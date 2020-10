Commisso: “Ho dato io la 10 a Castrovilli”. L’accordo c’è già, prima di Natale l’ufficialità dell’allungamento

“Sono stato io a voler dare la maglia numero 10 a Castrovilli. Non sbagliavo. In questo inizio di torneo ha già segnato gol importanti. Se rischio con lui un altro caso Chiesa? Non cominciamo con una nuova storia. L’estate scorsa gli ho detto: “‘Gaetà’, niente scherzi”. Castrovilli è un ragazzo di buon cuore, viene dal Sud. E ha una bellissima famiglia alle spalle” queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio Rai. Il patron ripartirà per gli Stati Uniti dopo la gara di domenica contro la Roma. Prima di Natale diventerà ufficiale l’allungamento del contratto fino al 2025 del numero 10 della Fiorentina. L’accordo è già stato raggiunto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

