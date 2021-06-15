Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

Giani a Radio Bruno: "Al posto dei soliti stop stavolta possiamo pensare di avere tempi rapidi

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e ha parlato del Viola Park, dopo la notizia della decisione del Tar che ha ritenuto il ricorso presentato da Italia Nostra inammissibile. Le sue parole:

"Sono molto soddisfatto del fatto che non siano stati posti ostacoli allo sviluppo del Viola Park. Casini ha fatto un gran lavoro. La Fiorentina ha portato architetti di assoluto livello professionale e maestranze che stanno lavorando bene".

Prosegue Giani: "La nuova casa Viola sarà elemento di arricchimento per la sostenibilità ambientale del territorio e quindi sono davvero contento perché invece dei soliti stop che ci troviamo a dover vivere anche con progetti significativi, stavolta possiamo pensare di avere in tempi rapidi. Il centro sportivo della Fiorentina è molto importante per la squadra, l’ambiente, il comune di Bagno a Ripoli e in generale tutta l’area metropolitana".

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