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Notizie Italia Nostra Fiorentina

Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina

02 settembre 2021 16:18

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"

14 giugno 2021 15:57

Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"

14 giugno 2021 15:29

HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"

14 giugno 2021 14:48

Problemi di connessione del TAR, slitta al 9 giugno l'udienza per il ricorso contro il Viola Park

19 maggio 2021 11:48

Il ridicolo e assurdo ricorso di Italia Nostra. Mai cosi tanto verde e alberi come con la Fiorentina

18 marzo 2021 15:18

Caso Viola Park, il comune di Bagno a Ripoli sceglie di ricorrere al Tar. I tempi sono accorciati

16 marzo 2021 14:27

I guai giudiziari di Italia Nostra nel 2017: rimborsi, spese e buonuscita a parenti da 50 mila euro

15 marzo 2021 22:08

Viola Club e ATF: "Stiamo andando per vie legali contro Italia Nostra per ricorso fuori luogo"

15 marzo 2021 20:54

Pres. Italia Nostra: "Commisso sui terreni doveva fare centro sportivo e una azienda agricola"

15 marzo 2021 13:49

Viola Park, lanciata una petizione dai tifosi viola dopo il ricorso presentato da Italia Nostra

13 marzo 2021 12:04

Contenzioso viola Park, tra due mesi la risposta di Mattarella. Operazione da 85 milioni a rischio

11 marzo 2021 14:07

"Italia Nostra" fa ricorso contro il centro sportivo della Fiorentina. Tifosi viola scatenati sulla loro pagina Facebook

10 marzo 2021 14:08

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