Notizie Italia Nostra Fiorentina

Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina
02 settembre 2021 16:18
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"
14 giugno 2021 15:57
Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"
14 giugno 2021 15:29
HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"
14 giugno 2021 14:48
Problemi di connessione del TAR, slitta al 9 giugno l'udienza per il ricorso contro il Viola Park
19 maggio 2021 11:48
Il ridicolo e assurdo ricorso di Italia Nostra. Mai cosi tanto verde e alberi come con la Fiorentina
18 marzo 2021 15:18
Caso Viola Park, il comune di Bagno a Ripoli sceglie di ricorrere al Tar. I tempi sono accorciati
16 marzo 2021 14:27
I guai giudiziari di Italia Nostra nel 2017: rimborsi, spese e buonuscita a parenti da 50 mila euro
15 marzo 2021 22:08
Viola Club e ATF: "Stiamo andando per vie legali contro Italia Nostra per ricorso fuori luogo"
15 marzo 2021 20:54
Pres. Italia Nostra: "Commisso sui terreni doveva fare centro sportivo e una azienda agricola"
15 marzo 2021 13:49
Viola Park, lanciata una petizione dai tifosi viola dopo il ricorso presentato da Italia Nostra
13 marzo 2021 12:04
Contenzioso viola Park, tra due mesi la risposta di Mattarella. Operazione da 85 milioni a rischio
11 marzo 2021 14:07
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