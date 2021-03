Il ridicolo e assurdo ricorso di Italia Nostra. Mai cosi tanto verde e alberi come con la Fiorentina

Curioso vedere il ricorso dell’associazione Italia Nostra contro il nuovo centro sportivo della Fiorentina, motivo? Vogliano spazi verdi e campagna in quel pezzo di terreno. Quel che appare però, guardando il progetto della società viola, che in quel pezzo di terra dove sorgerà l’enorme centro sportivo viola, è che ci saranno più di 54.000 tipi di alberi, siepi e cespugli, inoltre ci saranno grandi spazi di manto erboso oltre i prati e terreni dei campi di calcio. Il tutto in una zona dove, fino ad oggi, ci sono stati più che altro rifiuti e altro. Ricordiamo che quell’area era totalmente in stato di degrado e abbandono, ci sono stati anche degli accampamenti rom. Insomma, siamo fiduciosi sul fatto che il ricorso di Italia Nostra venga respinto, anche perchè la Fiorentina ha ottenuto tutti i permessi, a cominciare da quello della Sovrintendenza, che è stato molto fiscale sull’argomento. Ma guardando il progetto, capiamo ancor di più quanto è assurda l’azione di Italia Nostra.

Flavio Ognissanti

